Trabzonspor’da Diabate ve Plaza kontenjana takıldı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına göre Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında ilk 11de 4 değişikliğe gitti. Avcı, Serkan, Kamil Ahmet, Flavio ve Djaninyin yerine Marlon, Baker,Nwakaeme ile Afobeye görev verdi.

Trabzonsporda sezon başında takıma katılan Diabate ile Plaza, yabancı kontenjanının dolu olması sebebiyle Erzurumspor maçının kadrosunda yer almadı. Bordo-mavililerde Diabate ve Plazanın dışında sakatlıkları bulunan Salih Karvazlı, Yusuf Sarı ve Hüseyin Türkmen ile tercihen Arda Akbulut ve Ahmet Canbaz kadroda yer almadı.

ABDULLAH AVCI İLK MAÇINA ÇIKTI

Milli maç arasının başlangıcında Trabzonspor ile sözleşme imzalayan teknik direktör Abdullah Avcı, Erzurumspor karşılaşmasıyla takımın başındaki ilk maçına çıktı. Bordo-mavili kulüple 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Avcı, 2 hafta boyunca yaptırdığı yoğun antrenman programıyla takımı Erzurumspor karşılaşmasına hazırlamaya çalıştı.

KEREM BAYKUŞ 6 MAÇ SONRA KADRODA

Trabzonsporda altyapıdan yetişen ve Süper Ligde bu sezon ilk haftadaki Beşiktaş ile ikinci haftada oynanan Denizlispor karşılaşmalarında kulübede yer alan sonraki 6 hafta kadroda kendine yer bulamayan Kerem Baykuş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla takıma geri döndü. Takımın başında ilk maçına çıkan Abdullah Avcı, genç oyuncuyu Erzurumspor karşılaşmasının 21 kişilik kadrosuna dahil etti.

DEPREMZEDE ÇOCUKLARA YARDIM KAMPANYASI

Trabzonspor Kulübü, İzmirdeki depremzede çocuklara yardım elini uzatıyor. Bordo-mavililerin Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşmada Yavru Fırtına Tribününde yerini alacak olan oyuncak ayılar ile tüm taraftarlar İzmirdeki depremzede çocuklara destek olabilecek. Müsabaka ile aynı anda Trabzonspor.com.trde TS CLUB üzerinden satışa sunulacak olan ve 135 TL karşılığında satın alınabilecek peluş ayıcıklardan elde edilecek tüm gelir İzmirde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen çocuklara gönderilecek.