CANLI | Trabzonspor-Erzurumspor

Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor ile Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Medical Park Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Maçın başlama saati 19.00. Ev sahibi takım 6 puanla 17. sırada yer alırken, konuk ekip 8 puanla 16. sırada bulunuyor.

İLK 11’LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Afobe

Erzurumspor: Kayacan, Murat, Mina, Gökhan, Kaan, Donald, Obertan, Sissoko, Rashad Muhammed, Novikovas, Gomes

ABDULLAH AVCI İLE İLK MAÇ

Bordo-mavililerin yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, 307 gün önce bıraktığı yeşil sahalara Trabzonspor’un başında çıkmanın heyecanını yaşarken, bordo-mavililer ise yeni teknik direktörü ile birlikte 5. haftalık aradan sonra galibiyetle taşınarak Süper Lig’de üst basamaklara doğru tırmanışını sürdürmek istiyor.

307 gün sonra yeniden yeşil sahalarda

Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, 19 Ocak 2020’de Beşiktaş’ın sahasında Sivasspor’a 2-1 kaybettiği maçın ardından yeşil sahalara veda etmişti. Bordo-mavililerin 22 Kasım Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ağırlayacağı maçta Trabzonspor’un başında 307 gün sonra ilk resmi müsabakasına çıkacak olan tecrübeli teknik adam yeni takımıyla İstanbul dışında ilk tecrübesini yaşayacak.

Süper Lig’de 334 maçına çıkacak

Trabzonspor’un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında ilk, Süper Lig’de ise 334 maçına çıkacak. Deneyimli teknik adam ligde Başakşehir ve Beşiktaş takımlarını çalıştırdı. İki İstanbul takımını çalıştıran Avcı, Anadolu’da çalıştırdığı ilk takım ise Trabzonspor oldu. Süper Lig’de bugüne kadar 333 maça çıkan Avcı, 156 galibiyet, 85 beraberlik ve 92 mağlubiyet elde etti. Söz konusu maçlarda 553 puan toplarken, 1.66 puan ortalaması elde etti.