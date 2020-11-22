Son dakika Ankaragücü, Fuat Çapa ile yollarını ayırdı

Süper Lig’in son sırasında yer alan ve galibiyetsiz 2 puana sahip Ankaragücü, 3-0’lık Göztepe yenilgisi sonrasında teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı.

Geçen sezonu İbrahim Üzülmez ile tamamlayan Ankaragücü, sezon başında Fuat Çapa ile anlaştı. Geçen sezonu Kasımpaşa’da tamamlayan ve başarılı grafik çizen Çapa, Başkent ekibinin başında ise galibiyet sevinci yaşayamadı.

Ankaragücü, bu sezon oynadığı 7 maçta sadece 2 puan toplayabildi. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 7 gol atarken, 14 gol yedi.

Ankaragücü’nden yapılan açıklama şöyle;

“Teknik Direktörümüz Fuat ÇAPA ile Yönetim Kurulumuzun Göztepe maçından sonra yaptığı görüşme neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız.

Teknik Direktörümüz Fuat ÇAPA'ya, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

MKE ANKARAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ”

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