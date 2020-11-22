MAÇ SONUCU | Konyaspor 2-1 Kasımpaşa

Süper Lig 9. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşan Kasımpaşa öne geçtiği maçın son anlarında üstünlüğünü koruyamayınca sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Aytaç Kara’nın attığı golle 1-0 öne geçen Kasımpaşa ilk yarıyı bu skorla önde tamamlarken, maçın 43. dakikasında Konyaspor lehin verilen penaltı ‘VAR’ kararıyla iptal edildi.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi Konyaspor 49’da Nejc Skubic ile skora 1-1’lik beraberliği getirirken, oyuna 75. dakikada giren Musa Çağıran maçtaki son sözü söyleyen isim oldu.

Dakikalar 89’u gösterirken topu ağlara gönderen Musa Çağıran, Konyaspor’u 2-1’lik galibiyete taşıdı.

Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 12 yaptı ve Kasımpaşa ile aynı puana ulaştı.