MAÇ SONUCU | Konyaspor 2-1 Kasımpaşa

Süper Lig 9. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşan Kasımpaşa öne geçtiği maçın son anlarında üstünlüğünü koruyamayınca sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın 17. dakikasında Aytaç Kara’nın attığı golle 1-0 öne geçen Kasımpaşa ilk yarıyı bu skorla önde tamamlarken, maçın 43. dakikasında Konyaspor lehin verilen penaltı ‘VAR’ kararıyla iptal edildi.
İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi Konyaspor 49’da Nejc Skubic ile skora 1-1’lik beraberliği getirirken, oyuna 75. dakikada giren Musa Çağıran maçtaki son sözü söyleyen isim oldu.
Dakikalar 89’u gösterirken topu ağlara gönderen Musa Çağıran, Konyaspor’u 2-1’lik galibiyete taşıdı.
Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 12 yaptı ve Kasımpaşa ile aynı puana ulaştı.
- Maçtan dakikalar (İlk yarı)
- 17. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortaya kale önünde boş kalan Aytaç kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı. 0-1
- 35. dakikada Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta ceza alanında Alper kafayı vurdu ancak kaleci Ramazan parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.
- 41. dakikada Milosevic'in şutu ceza sahasında Hadergjonaj'ın koluna çarptı ve hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. Fakat VAR uyarısı sonucu penaltı kararı iptal edildi.
- Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
- 47. dakikada Alper'in sol kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte Skubic’in vuruşunda top ağlarla buluşturdu. 1-1
- 66. dakikada Guilherme'nin sol kanattan yaptığı ortaya Kravets kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Ramazan'da kaldı.
- 89. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpasta yükselen Musa kafayla topu filelere gönderdi. 2-1
- 90+5. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Kravets vuruşunu yaptı fakat kaleci Ramazan gole izin vermedi.