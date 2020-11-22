MAÇ SONUCU | Göztepe 3-1 Ankaragücü

Süper Lig’in 9. haftasında Göztepe ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadı’ndaki mücadeleyi ev sahibi takım 3-1 kazanmayı başardı.

Göztepe’ye ligde 6 maç sonra galibiyeti getiren golleri 10 ve 67. dakikalarda Cherif Ndiaye ve 62. dakikada Halil kaydetti. Başkent ekibinin tek golünü ise oyuna sonradan giren Börven 90+2’de attı.

Ankaragücü ise 25. dakikada faul sonrasında 29. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Murat’ın Endri’ye ceza sahasındaki hareketi sonrasında Fırat Aydınus, VAR ekranında pozisyonu izleyip beyaz noktayı gösterdi. 29. dakikada topu başına geçen Endri Çekici, topu kalenin üzerinden dışarıya göndererek penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Göztepe 8 maç sonunda 11 puana yükselirken, ligin tek galibiyetsiz takımı Ankaragücü ise 7 maç sonunda 2 puanda kaldı.

Ligin 10. haftasında Ankaragücü, Cuma günü sahasında Trabzonspor ile; Göztepe ise Pazartesi günü Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Stat: Gürsel Aksel Stadyumu

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Candaş Elbil

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Mihojevic, Berkan Emir, Yalçın Kayan (Kubilay Sönmez dk. 85), Soner Aydoğdu, Guilherme (Efe Binici dk. 90), Halil Akbunar (Burekovic dk. 85), Tripic (Nwobodo dk. 46), Cherif (Napoleoni dk. 73)

Yedekler: Arda Özçimen, Megyeri, Gassama, Atınç Nukan

Teknik Sorumlu: İlhan Palut

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Pazdan, Atila Turan (Emre Güral dk. 69), Atakan Rıdvan Çankaya (Voca dk. 46), Lukasik (Diousse dk. 46), Endri Çekici, Saba (Alper Potuk dk. 46), Paintsil (Borven dk. 76), Bolingi

Yedekler: Korcan Çelikay, Erdi Dikmen, Orkan Çınar, Şahverdi Çetin, Cebrail Karayel

Teknik Sorumlu: Fuat Çapa

Goller: Cherif (dk. 10 ve 67), Halil Akbunar (dk. 62) (Göztepe), Borven (dk. 90+2) (Ankaragücü)

Sarı Kartlar: Kitsiou, Bolingi (Ankaragücü), Berkan Emir, Kubilay Sönmez (Göztepe)

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada orta alandan atılan ara pasla ceza sahası dışında kaleciyle karşı karşıya kalan Saba’nın şutunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.

10. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında ceza sahası içinde havalanan topu Guilherme kafayla kalenin önüne yönlendirdi, topa yükselen Cherif, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kalecinin üstünden aşırtarak ağlarla buluşturdu. 1-0

25. dakikada Göztepe ceza sahası içinde gerçekleşen pozisyonda Murat Paluli, Endri Çekici'yi düşürdü. Hakem Fırat Aydınus, VAR'a giderek penaltı kararı verdi.

30. dakikada Ankaragücü'nün kazandığı penaltı atışında beyaz noktanın başına geçen Endri Çekici, topu kalenin üstünden auta attı.

37. dakikada sağ kanattan yaklaşık 70 metre top sürerek çizgiye inen Saba, ceza sahasına ortaladı, topa gelişine vuran Bolingi'nin şutunda top kalenin sağından az farkla auta çıktı.

38. dakikada Göztepe ceza sahası içinde gelişen pozisyonda karambolde kalan topta kaleci İrfan Can boşa çıktı, Atila Turan'ın ceza sahası içine pasında Saba boş kaleye vurdu ancak Titi sağ ayağıyla topu kale çizgisinin üzerinden çıkardı.

62. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Obinna Nwobodo, çizgiye inerek topu kale önüne çevirdi. Halil Akbunar topa dokunarak ağlara gönderdi. 2-0

67. dakikada Murat Paluli, sağ kanattan ceza sahası içine girerek topu kale önüne çevirdi. Cherif'in arkaya bıraktığı topa Obinna vurdu ancak meşin yuvarlak üst direkten döndü.

67. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de Nwobodo'nun ara pasıyla topla buluşan Cherif, ceza sahası içine girdi ve defansı çalımlayarak sol çaprazdan şutunu attı, meşin yuvarlak kalenin sağından filelerle buluştu. 3-0

74. dakikada orta alandan atak yapan Ankaragücü'nde Paintsil'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Bolingi, kaleye şutunu gönderdi ancak top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

79. dakikada Göztepe'de Halil Akbunar, sol kanattan defansı çalımlayarak ceza sahasına girdi, sol çaprazda dar açıdan şut atan Halil'in pozisyonunda kaleci Friedrich topu güçlükle kornere çeldi.

88. dakikada Alper Potuk’un sağ taraftan kullandığı kornerde Bolingi, ceza sahası içinde topa yükselerek kafa vuruşu yaptı. Kaleci İrfan Can tek elle topu kornere çeldi.

90+2. dakikada Emre Güral'ın orta alandan attığı pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Borven, kaleci İrfan Can'ı çalımlayarak topu ağlarla gönderdi. 3-1