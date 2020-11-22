MAÇ SONUCU | Antalyaspor 0-2 Alanyaspor

Süper Lig 9. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Antalya derbisine yeni hocası Ersun Yanal ile çıkan Antalyaspor, ilk yarısı 0-0 sona eren maçın 55. dakikasında Salih Uçan’ın attığı golle 1-0 geriye düştü.
Dakikalar 67’yi gösterirken Hakan Özmert’in ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Antalyaspor’a son darbe 84. dakikada geldi.
Ligde henüz mağlubiyet görmeyen Çağdaş Atan’ın öğrencileri, 84. dakikada Berkan Kutlu’nun attığı golle galibiyeti garantiledi ve sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla 20 puana ulaşan Alanyaspor, bir maçı eksik olmasına rağmen Fenerbahçe’nin önüne geçerek liderlik koltuğuna oturmayı başardı.
9 puanda kalan Antalyaspor’un galibiyet hasreti ise altı maça çıkmış oldu.
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MAÇ SONUCU | Trabzonspor 1-0 Erzurumspor
- Maçtan dakikalar (İlk yarı)
- 4. dakikada Davidson'un rakip cezasına girmeden çektiği şut, kaleci Ferhat Kaplan'ın kucağında kaldı.
- 33. dakikada Amilton, orta sahadan aldığı topu ceza sahası sol çaprazına kadar sürükledi, ardından yerden pasla buluşturduğu Gökdeniz, meşin yuvarlağı penaltı noktasındaki Podolski'ye bıraktı. Podolski'nin şutunda top kalecide kaldı.
- 34. dakikada sağ kanattan gelişine atakta Podolski'nin topuk pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Sidney Sam, kaleyi karşıdan gören yerden sert vurdu, kaleci Marafona meşin yuvarlağı kornere çeldi.
- 43. dakikada Aytemiz Alanyaspor sağ kanattan Salih Uçar ile korner kullandı. Kale önünde kafa vuruşu yapan Caulker'in şutunda top üst direğe çarparak auta gitti.
- 45. dakikada maçın hakemi Özgür Yankaya, Antalyasporlu defans oyuncusu Veysel'in, Babacar'a ceza sahası içerisinde faul yaptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR'ı izlemeye giden Yankaya, penaltıyı iptal ederek hakem atışıyla maçı tekrar başlattı.
- Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
- 55. dakikada Bakasetas'ın sağ kanattan ortasında Efecan'ın dokunduğu top, Salih'in önünde kaldı. Ayak içiyle düzgün vuruş yapan Salih, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
- 68. dakikada sarı kartı bulunan Hakan Özmert, faul pozisyonuna yaptığı itiraz nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
- 84. dakikada orta sahadan aldığı topla rakip oyuncuları geçen Berkan Kutlu, sol çaprazdan girdiği ceza sahası içerisinde kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2