MAÇ SONUCU | Antalyaspor 0-2 Alanyaspor

Süper Lig 9. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Antalya derbisine yeni hocası Ersun Yanal ile çıkan Antalyaspor, ilk yarısı 0-0 sona eren maçın 55. dakikasında Salih Uçan’ın attığı golle 1-0 geriye düştü.

Dakikalar 67’yi gösterirken Hakan Özmert’in ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Antalyaspor’a son darbe 84. dakikada geldi.

Ligde henüz mağlubiyet görmeyen Çağdaş Atan’ın öğrencileri, 84. dakikada Berkan Kutlu’nun attığı golle galibiyeti garantiledi ve sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla 20 puana ulaşan Alanyaspor, bir maçı eksik olmasına rağmen Fenerbahçe’nin önüne geçerek liderlik koltuğuna oturmayı başardı.

9 puanda kalan Antalyaspor’un galibiyet hasreti ise altı maça çıkmış oldu.

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