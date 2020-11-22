MAÇ SONUCU | Adana Demirspor 4-1 Eskişehirspor

TFF 1.Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor evinde Eskişehirspor'u konuk etti. Müsabaka 4-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 18 puana yükselirken, konuk takım 1 puanla ligin son sırasında yer aldı.
23. dakikada ceza sahası dışında yaşanan karambolde topu önünde bulan Eskişehirsporlu Mehmet’in şutunda kaleci Zubas meşin yuvarlağa sahip oldu.
53. dakikada Adana Demirspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu kapan Mehmet meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
70. dakikada Adana Demirspor'da Erkan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Yunus yükselerek kafayı vurdu. Kalecinin çeldiği topla buluşan Anıl, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1
72. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Erkan’ın pasında Yunus topu filelerle buluşturdu. 2-1
87. dakikada sağ kanattan topu alarak ceza sahasına kadar giren Yunus, düzgün bir vuruşla topu kaleci Ekrem'in yanından ağlara gönderdi. 3-1
90+4. dakikada Adana Demirspor’da orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına giren Emircan’ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 4-1
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Alper Ulusoy, Mehmet Cem Hanoğlu, Mustafa Savranlar
Adana Demirspor: Zubas, Tayyip, Anıl, Tarık, Okan, Gökhan, Hasan (Alaattin dk. 90), Pa Dibba (Emircan dk. 57), Erkan (Kosecki dk. 90), Volkan (Yunus dk. 46), Mehmet (Semih dk. 87)
Yedekler: Vedat, Mehmet, İzzet, Samed
Teknik Direktör: Ümit Özat
Eskişehirspor: Ekrem, Mevlüt, Bedirhan, Furkan, Bilal , Mehmet, Berkay (Göktuğ dk. 90), Erdal (Buğra dk. 90), Alimi, Sholaja (Onur dk. 65), Talha (Furgan dk. 79)
Yedekler: Ebrar, Sezgin, İbrahim, Kaan, Onurhan, Alperen
Teknik Sorumlu: Fahrettin Sayhan
Goller: Mehmet (dk. 53) (Eskişehirspor), Anıl (dk. 70),Yunus (dk. 72 ve 87), Emircan (dk. 90+4) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Hasan, Erkan, Tarık (Adana Demirspor), Furkan, Talha, Mevlüt (Eskişehirspor)