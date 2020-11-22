İsmail Kartal’dan anlamlı mesaj: ‘Tüm SMA hastalarına armağan ediyorum’

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, maça iyi başlamadıklarını ve ilk 25 dakikada rakibin baskısı nedeniyle oyun kuramadıklarını belirtti.

Karşılaşmanın 30’uncu dakikasından sonra oyunun kontrolünü ellerine aldıklarını ifade eden Kartal, ”İkinci yarı oyunun sistemini değiştirdik. Baskı ve presle dengelerini bozduk. Kendi alanlarından çıkmasına izin vermedik ve gol geldi. Daha sonra iki oyuncu daha aldık. Maçı kazanmak için iki hücumcuyu dahil ettik. Doğru zamanı bekledik ve bu iki değişiklikle ikinci yarı kazanma iradesiyle maçı kazanmasını bildik. Bütün istatistiklerde rakibin çok çok üstündeyiz. Bu galibiyet için verdiğim görevi yerine getiren oyuncularımı tebrik ve teşekkür ederim. Bu galibiyeti SMA hastası Ali bebeğe ve tüm SMA hastalarına armağan ediyorum” diye konuştu.

İRFAN BUZ: ÇOK FAZLA HAMLE ŞANSIMIZ OLMADI

Kasımpaşa Teknik Direktörü İrfan Buz, Süper Lig’in 9. haftasında 2-1 mağlup oldukları Konyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Mağlubiyetin hiçbir mazeretinin olmadığını ifade eden İrfan Buz, “Zaman zaman eksiklerimiz oluyor. Bizim de tabii özellikle Konyaspor müsabakasından evvel bayağı sıkıntılarımız vardı. Ama bunun arkasına sığınmayarak kendi oyunumuzu oynamak istedik. Özellikle ilk yarı bunu yaptığımızı düşünüyorum. Futbolcularımız burada baskıyı kurdu ve golü de buldu. İkinci devre çok erken 1-1’i gördük. Bunun akabinde oyun tabii ki ev sahibi etrafında döndü. Çok fazla hamle şansımız olmadı. Böyle olunca da net pozisyon şansı yakalayamadık. Ortada giden bir müsabakada duran bir toptan 2. golü yedik ve müsabakayı kaybettik. Konyaspor’u tebrik ediyorum” dedi.

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