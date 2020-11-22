Gözü Oscar’da

Türk voleybolunun lokomotiflerinden VakıfBank'ın altyapısından yetişen ve aralıksız 19 yıl sarı-siyahlı formayı giyip 20 kupa kazanan Gözde Kırdar'ın hayatını anlatan ‘Gözde The Fighter' adlı belgesel, ABD'de IMDb Qualifier New York Uluslararası Film Ödülleri (NYIFA) ve Oniros Film Ödülleri'nde ‘En İyi Spor Filmi' kategorisinde ödüle değer görüldü.

Manhattan, New York'ta düzenlenen NYIFA'in özel jürisinin ‘En İyi Spor Filmi' kategorisinde ödül verdiği belgesel, Times Meydanı'ndaki Producer's Club'ta halka açık gösterimde izleyiciyle buluşacak.

New York'ta 3 ayda bir düzenlenen Oniros Ödülleri'nde de dereceye giren belgesel, Venedik Kısa Film Festivali ve Montreal Bağımsız Film Festivali'nde de adaylar arasında bulunuyor.

THE FIGHTER’DAN NOTLAR