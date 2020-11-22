Fenerbahçe’nin orta sahası elmas gibi parladı

Fenerbahçe, başkentten orta saha oyuncularının klasıyla çok net bir skorla 3 puan alarak döndü.

Erol Bulut'un kadrosu o kadar iyi ki yaptığı rotasyonla bile ligin en iyi 11'lerinden birini sahaya çıkartabiliyor. Ozan, Samatta ve Caner rahatlıkla dinlendirilebiliyor. İlk kez oynayan isimlerin kalitesine bakar mısınız; Mert Hakan, Perotti, Cisse ve Novak… Böyle bir rotasyon lüksü uzun yıllardır hiçbir takımda görmedim.

Gençlerbirliği, eğer ciddiye alınmazsa, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında sürpriz yapmaya açık bir takım olduğunu göstermişti.

Aslında maç temposuz başladı. Ancak Mert Hakan'ın sol ayağından çıkan şık gol maça hareket getirdi. Mert Hakan yavaş yavaş toparlıyor. Yine de 90 dakikayı kaldıramayacağını ilerleyen dakikalarda gördük. Biraz daha zamana ihtiyacı olacak.

Fenerbahçe pozisyon üretme ve sonuçlandırma açısından en verimli maçını oynadı. Bu sefer kilidi yan toplarla değil, uzaktan şutlarla açtı. Yani Fenerbahçe'nin gol yollarında etkili bir silahının daha olduğunu gördük.

Fenerbahçe'nin maçla ilgili tek eleştireceğim noktası temposuydu. Sarı-lacivertliler daha hızlı pas yapabilecek bir kadroya sahip.

Fenerbahçe'nin orta saha kalitesi Ankara'da elmas gibi parladı. Gençlerbirliği karşısında fileleri havalandıranlar orta saha oyuncuları oldu. Ligde şu ana kadar 17 golün 10'unu orta sahalar attı. Son 7 golün hepsi de orta sahalardan geldi. Bu istatistikler ve sahadaki futbol net gösteriyor, sarı-lacivertliler ligin en iyi, en kaliteli orta sahalarına sahip.

Oyunun genelinin dışında bireysel performanslarda bir kişiyi öne çıkarmak gerekir; Diego Perotti kalitesini aldığı penaltı ve attığı gollerle bir kez daha gösterdi. Sarı-lacivertlilerin sezon başından beri söylediğimiz skorer ve maç kazandıran kanat oyuncusu eksikliğini net şekilde kapattı Arjantinli…

Cisse ise Fenerbahçe'nin oyun tarzına Samatta'ya göre daha uygun gözüküyor. Daha iyi top saklayıp, arkadaşlarına servis yapabiliyor. Ancak onun da genel olarak ciddi bir bitiricilik sorunu var.

Erol Bulut dünkü kadrosuyla oyunculara şu mesajı da verdi, lig uzun maraton ve kimsenin forması garanti değil. 11'de ilk kez forma şansı bulan oyuncular da rekabeti en üst düzeye çıkaracak bir oyun ortaya koydu. Bence en önemli noktalardan biri kesinlikle buydu.

Son olarak, şunu vurgulamak lazım Fenerbahçe artık oyun istikrarını yakalamalı. Antalya maçında övdüğümüz Fenerbahçe, bir hafta sonra Konya maçında tanınmaz haldeydi. Gençlerbirliği karşısındaki performansın üzerine koyularak Beşiktaş derbisinde de devam etmesi gerekir. Yoksa bir ileri bir geri gidilirse sıkıntılar ortaya çıkar.