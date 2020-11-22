Fatih Terim silbaştan

Milli arada patlak veren corona pozitif vakalar ve sakatlıklar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i zorluyor. Sarı-kırmızılılarda 5 hasta, 4 sakat futbolcu bulunuyor. Cimbom, yarın evinde renktaşı Kayserispor'u ağırlarken 9 eksik ismin boşluğunun nasıl dolacağı merakla bekleniyor. Aslan'ın hocasının önünde çok fazla seçenek bulunmuyor.

Terim'in hafta içinde denediği oyuncular, ofansif ilk onbiri işaret ediyor. Eksikler nedeniyle Galatasaray'ın dizilişi de değişebilir.

SİSTEM DEĞİŞİYOR

Fatih Terim’in Kayserispor maçında 4-1-4-1 yerine 4-2-3-1'i tercih edecek gibi görünüyor. Kalede Fatih oynarken sağ bekte Linnes, sol bekte Saracchi forma giyecek. Luyindama'nın yokluğunda Donk, Marcao'nun partneri olacak. Orta sahanın merkezinde Taylan'ın partneri olarak Ömer Bayram şans bulacak. Forvet arkası üçlünün Emre Kılınç, Emre Akbaba ve Feghouli'den oluşması bekleniyor.

Sakatlığı süren Radamel Falcao'nun yerine forvette görev alacak isim ise Diagne olacak.