Bir anda kameraya yaklaştı ve ‘Her şey satılık’ diye bağırdı

Kazakistan Voleybol Ligi’nde Jetisu ile Altay arasında oynanan karşılaşmada izleyenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Bir dönem ülkemizde de voleybol oynamış olan Jetisu takımı kaptanı Alesya Safranova, mola sırasında kameraya yaklaşarak “Kazakistan’da her şey satılık! Federasyon da” diye bağırdı.

Bunun üzerine Kazakistan Voleybol Federasyonu, Safranova’yı tedbirli olarak Disiplin Kurulu’na sevk etti.

Safranova’nın bu sözleri, Kazakistan’da son yıllarda artan yolsuzluk iddialarını hatırlattı. Bilindiği üzere ülkede 2018 yılında başlayan protestolar, Mart 2019’da Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in istifasına kadar uzanmıştı. Nursultan Nazarbayev’in torunu Aisultan Nazarbayev, elinde Rusya ve Kazakistan’ın yolsuzluk yaptığına dair kanıtları olduğunu iddia ederek İngiltere’ye sığınmıştı. Aisultan, geçtiğimiz yaz İngiltere’deki evinde ölü bulunmuştu.

MAÇ SONRASI KONUŞTU

Ancak karşılaşmanın ardından konu ile ilgili açıklama yapan Safranova’nın, ülkedeki yolsuzluk iddiaları nedeniyle bu sözleri sarf etmediği anlaşıldı. Sözlerinin Kazakistan devletine olmadığını belirten 34 yaşındaki voleybolcu, yanlış anlaşıldığını belirtip, özür dileyerek “Çok gergin bir maçtı… Yayıncı kuruluş, rakip takımın bize yaptığı tahrikleri göstermiyordu. Hakemler de hiçbir şey yapmıyordu. Sözlerim federasyona tepki içindi… Kazakistan’a kızgın değilim. Bu ülke için yıllardır ter döküyorum. Dökmeye de devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Safranova, Kazakistan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanlığını yapıyor.

Kazakistan Voleybol Federasyonu Genel Sekreteri Yermek Syrylybaev ise; Safranova’nın hareketi ile ilgili “Söz konusu olay, sadece Kazakistan Voleybol Federasyonu’nu değil, Kazakistan’daki tüm spor camiasını da incitmiştir” yorumunda bulundu.