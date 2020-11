Berna Çebi: Yetkiyi de sorumluluğu da paylaşırız

Beşiktaş’ın ‘First Lady'si, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin eşi Berna Çebi, SÖZCÜ Hafta-Sonu'nun sorularını yanıtladı. İçten, doğal biri Berna Hanım… Yardım kuruluşlarına olan desteğiyle tanınan, bunu çocuklarına da aşılayan bir isim. Eşinin corona virüsüyle mücadelesinde de en ön saflardaydı. Sorularımıza samimi yanıtlar verdi.

İşte Berna Çebi ve Çebi ailesinin bilinmeyenleri…

– Öncelikle nasılsınız? Covid belasıyla uğraştığımız dönemde neler yapıyorsunuz? Siz ve aileniz bu süreci nasıl geçiriyorsunuz?

Ben iyiyim çok şükür ama çocuklar ve Ahmet işe gitmek zorundalar. Çocukları ve Ahmet'i tüm önlemleri alarak, maskeli olarak yolluyorum ama emin olamıyorum. Kendilerine zarar gelebileceği gibi etrafa da zarar verilmesinden çekiniyorum. Ben evde kalmaya çalışıyorum. Herkesin de pandemi koşullarına uygun davranmasını, bireysel ve toplum sağlığına dikkat ederek sosyal mesafeye uygun davranılmasını ve maske takarak dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum.

– Sayın Başkan virüs kaptığında ilk tepkiniz ne oldu? İzolasyon süreci nasıl geçti?

Doğal olarak üzüldüm Ahmet de çok üzüldü. Tedirgin olduk. Kendimiz adına da eş, dost ve başkaları adına da tedirgin olduk. Çünkü ‘sebep olmak' kötü bir duygu. Ahmet o süreçte ilk defa ‘Netflix'i keşfetti ancak o süreçte de karantinada bulunduğu odadan gelen seslerden, telefon görüşmelerinden anladığım konunun hep Beşiktaş olduğu.

– Aile Karadenizli olunca tabii ister istemez akıllara şu geliyor: Başkan'ın hastalığı sırasında uyguladığınız bir besin programı oldu mu?

Kendisi çok iştahlı ve meraklıdır. Faydalı olabilecek her şeyi denedi. Kefir, pancar… Aklınıza ne gelirse…

– Bize biraz evdeki Ahmet Nur Çebi'yi anlatır mısınız? Nelerden hoşlanır?

Evdeki Ahmet telefondan fırsat bulursa çocuklarla ilgilenir, sohbet eder ama inanın o ana gelemedik. Hep bölünüyor. Ahmet sohbet etmeyi çok sever; bizlerle, ailesiyle arkadaş ortamıyla… Tabii ki bu sohbetler de bölünüyor telefonlarla. Bunun dışında çok maç seyreder. Dostlarımızla yemeklerimiz çoktur. Ama doğrusu Ahmet işkoliktir. İki torunumuz var, onlara çok düşkündür. Çocuklarımıza her fırsatta nasihat etmeyi, hayat ve iş tecrübelerini anlatmayı çok sever. Çocukların bazen bundan sıkıldıklarını düşünüyorum ama Allah'tan belli etmiyorlar.

– Evde başkan kim?

Konulara bağlı. Biz yetkiyi de sorumluluğu da paylaşmayı biliyoruz.

– Sayın Başkan çok çalışıyor. Pek fazla görüşemiyorsunuz sanırım. Bu durum sizi nasıl etkiliyor?

Çok önemli bir iş yapıyor. Beşiktaş çok büyük ve çok köklü bir camia. Böylesine büyük bir camiaya hizmet edebilme şansına sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Bu sebeple şikâyet etme hakkım lüksüm yok.

– Başkan mütevazı davranıp söylemese de servetini Beşiktaş'a feda ediyor. Ne düşünüyorsunuz?

Ahmet hayatı boyunca çalıştı hem de çok… Bunu özellikle belirtmek isterim ki para konusu konuşmaktan hiç hoşlanmıyoruz. Her yerde söylüyorum parayı o kazandı, değerlendirme hakkı da ona aittir. Konu Beşiktaş olunca bir şey söylemek benim haddime düşmez.

KADINA ŞİDDETE HAYIR

– Beşiktaş'ın kadın takımları ile zaman zaman buluşuyorsunuz. Maddi manevi desteğiniz olduğunu da biliyoruz. Kadınlarımızın güçlü olması adına yapılan destekleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kadın birleştiricidir, sabırlıdır. Ailelerin olduğu kadar toplumun da mihenk taşıdır. Ön planda olduğu her konuda huzur ve başarı vardır. Bu yüzden kadınlarımız her yerde olmalı. Kadına yapılan her türlü şiddeti kınıyorum ve mücadele edebilmemiz gerektiğine inanıyorum.

PAMİR BEBEK İÇİN TEK YÜREK OLDULAR

– Pamir bebek ile ilgili 3 büyük kulübün başkanı bir araya geldi. Aslında bu fikir kızınız Elgiz Çebi'ye aitti. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de bir vakıf kurulmasını önerdi…

Bireysel yapmaktan ziyade bir vakıf çatısı altında yapmak Pamir bebeğin dışındaki bebekler için de önemli. Şu anda Pamir ile ilgili mutlu sona ulaşmaya çok yakın gibi duruyoruz. (Röportaj yayına girmeden önceki çarşamba günü gerekli paranın toplandığı açıklandı). Özellikle Sayın Ali Koç ve Sayın Mustafa Cengiz'e, programa katılan değerli sanatçılarımıza kendi adıma çok teşekkür ederim. Sahada rekabet eden 3 büyük kulübün söz konusu bir bebek bir can olduğunda bir araya gelmeleri ülkemiz adına birlik ve beraberliğin her konuda ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

PAMİR BEBEK MÜJDESİ Beşiktaş Kulübü, SMA hastası Pamir bebeğin tedavisi için gereken meblağın toplandığını açıkladı. Mesajda, Ahmet Nur Çebi ve Elgiz Nur Çebi'nin başlattığı kampanyaya destek veren Ali Koç, Mustafa Cengiz ve sanatçılarla bağışçılara katkılarından dolayı teşekkür edildi.

STRATONIKEIA’YI ZİYARET EDİN

Berna Çebi, aynı zamanda Arzu Sabancı'nın başkanlığını yaptığı Epos7 Derneği'nin yönetim kurulu üyelerinden. Ona derneklerinin faaliyetlerini soruyoruz.

İşte yanıtı:

“Ülkemiz, dünyanın en büyük tarihi hazinelerine sahip ülkelerden biri. Bize bırakılan tarihi ve kültürel emanetleri korumak, toplumsal fayda sağlamak çocukları arkeoloji bilimiyle tanıştırmak amaçlarımız arasında. Konferanslarımız gezilerimiz seminerlerimizle şiirden, sanata, tarihten arkeolojiye, kitaplara birçok konuda biz de bilgileniyoruz ve bilgilendiriyoruz. Ayrıca UNESCO milli kulübü unvanı aldı Epos7 derneği. Tavsiyem Stratonikeia Antik kentini ziyaret etmeniz. Unesco Dünya mirası aday listesine kabul edilmesinde de derneğimizin katkısı büyük.”