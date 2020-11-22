Ankara’da tarihi hezimet

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Akhisarspor'u 6-0 mağlup etti. Akhisarspor böylece tarihinin en ağır yenilgilerinden birini alırken, Ankara Keçiörengücü taraftarının uzun süre unutamayacağı bir galibiyete imza atmış oldu.

Ankara Keçiörengücü’nün golleri Manaj (2), Cem Ekinci (2), Barış Alper Yılmaz ve Dodoo’dan geldi.

Bu galibiyetle Ankara Keçiörengücü’nün puanı 18’e yükselirken, Akhisarspor 13 puanda kaldı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Arda Kardeşler, Esat Sancaktar, Furkan Ürün

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdülkadir Korkut, Samet Akaydin (Fatih Selimhan Solmaz dk. 57), Mert Kula, Soner Gönül, İrfan Akgün (Ilır Mustafa dk. 77), Uğur Utlu, Burak Aydın (Erdal Öztürk dk. 65), Cem Ekinci, Barış Alper Yılmaz (Dodoo dk. 57) Manaj (Kone dk. 77)

Yedekler: Muhammet Birkan Tetik, Ogün Bayrak, Osman Keçelioğlu

Teknik Direktör: İlker Püren

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Alperen Babacan, Göksu Mutlu, (Onurcan Güler dk. 46), Musa Nizam, Taha Yalçıner, Ali Kaan Güneren (Oğuzcan Kesgin dk. 89), Rotman, Çekdar Orhan (Bora Yılmaz, dk. 74), Kadir Keleş, Hadzic (Mert Efe Çölbeyi dk. 46)

Yedekler: Batuhan Ataç, Berat Onur Pınar, Gökmen Aydoğdu, Yavuz Serkan Özbakan, Halil İbrahim Karavuş, Doğukan Nelik

Teknik Sorumlu: Ercan Kahyaoğlu

Goller: Manaj (dk. 18 ve dk. 33), Cem Ekinci (dk. 45+1 ve dk. 82), Barış Alper Yılmaz (dk. 54), Dodoo (dk. 80) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: Hadzic, Musa Nizam (Akhisarspor)