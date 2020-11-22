A Milli Takım’ın aday kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda Hırvatistan ve Hollanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

İstanbul'un ev sahipliğinde korona virüs nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda ay-yıldızlılar, 27 Kasım Cuma günü saat 19.00'da Hırvatistan ve 29 Kasım Pazar günü de saat 17.00'de Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

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23 Kasım Pazartesi günü kampa girerek çalışmalarına başlayacak olan millilerin sporcu listesi şöyle: