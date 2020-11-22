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90+7’de inanılmaz hata üç puandan etti

Hatayspor, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'dan bir puanı, yapılan hata sonrası bulduğu golle, son dakikada kurtardı.

Güncellenme: 16:52, 22/11/2020
Haberler Futbol
90+7’de inanılmaz hata üç puandan etti

Süper Lig’in 9. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada iki kez öne geçen Çaykur Rizespor, 90+7’de kaleci Gökhan’ın yaptığı büyük hata sonrası bir puana razı oldu. Gökhan, golle sonuçlanan hatasının ardından gözyaşlarını tutamadı.

Maç 2-1 Çaykur Rizespor’un üstünlüğü ile sona ermeye yakınken, uzatma dakikalarının sonunda savunma arkasına atılan pasta kaleci Gökhan Akkan’ın kafayla uzaklaştırmak istediği top Aaron Boupendza’nın önünde kaldı. Bu oyuncunun müsait pozisyonda boş kaleye yaptığı vuruş filelerle buluştu. Bu hata, Çaykur Rizespor’u üç puandan etti.

Berabere biten maç sonunda Hatayspor ve Çaykur Rizespor’un puanları 12 oldu.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Sönmez, Hakan Yemişken

Hatayspor: Munir Mohamedi, Burak Can, Isaac Sackey (Ruben Ribeiro dk. 64) Aabid Rayene, Selim Ilgaz (Aaron Boupendza dk. 71), Pablo Santos, Mesut Çaytemel, David Akintole, Adama Traore (Gökhan Karadeniz dk .79), Yusuf Abdioğlu, Mame Diouf

Yedekler: Akın Alkan, Alexandros Katranis, Soner Örnek, Helder Barbosa, Mirkan Aydın, Abdurrahman Canlı, Idır Quali

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah Durak (Dusan Jovancic dk. 74), Santos de Jesus (Doğan Erdoğan dk. 90), Fernando Boldrin, Milan Skoda (Loic Remy dk. 89), Godfred Donsah, Emir Dilaver, Onur Bulut (Braian Samudio dk 73), Dario Melnjak (İsmail Köybaşı dk. 73), Mykole Moroziuk, Yassine Meriah

Yedekler: Tarık Çetin, Kemal Rüzgar, Tunay Torun, Selim Ay, Konrad Michalak

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Goller: Mame Diouf (dk. 12 kk.), Fernando Boldrin (dk. 64), (Çaykur Rizespor), Aabid Rayene (dk. 35), Aaron Boupendza (dk. 90+7) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Yassine Meriah, Abdullah Durak (Çaykur Rizespor), Isaac Sackey (Hatayspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Hatayspor 2-2 Çaykur Rizespor

  • 3′ Sağ kanattan gelişen atakta Isaac Sackey’in ceza sahasından çektiği sert şut kalenin üzerinden auta çıktı.
  • 10′ Aabid Rayene’nin sağ taraftan ceza sahası içine yaptığı ortaya iyi yükselen David Akintole'nin kafa vuruşu dışarıya gitti.
  • GOL! 12′ Rizespor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Mame Diouf’un ters kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
  • GOL! 35′ Diof’un topuk pasıyla ceza sahası dışında meşin yuvarlakla buluşan Aabid’in şık vuruşunda top filelere gitti. 1-1
  • GOL! 64′ Ceza sahası dışı sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Fernando Boldrin ağlara gönderdi. 1-2
  • 68′ Gelişen kontra atakta topla buluşan Selim Ilgaz’ın sert şutunda kaleci Gökhan Akkan topu çelerek kornere gönderdi.
  • 90′ Gökhan Karadeniz'in kullandığı serbest vuruşunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
  • GOL! 90+7′ Savunma arkasına atılan pasta kaleci Gökhan Akkan’ın hatasının ardından Aaron Boupendza’nın müsait pozisyonda yaptığı vuruş filelerle buluştu. 2-2
Çaykur Rizespor hatayspor
Yayınlanma Tarihi:16:16,