Son dakika penaltısı üç puanı getirdi

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Bursaspor, sahasında Adanaspor'u ağırladı. Maç, Bursaspor'un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Bursaspor’un golü 88. dakikada penaltıdan geldi.
Bu galibiyetle Bursaspor puanını 14 yaparken, Adanaspor 12 puanda kaldı.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Serkan Tokat, Bilal Gölen, Hakan Karabalcık
Bursaspor: Deniz Aydın, İsmail Çokçalış, Onur Atasayar, Emirhan Aydoğan (Ozan İsmail Koç dk. 46), Furkan Emre Ünver, Aykut Akgün, Burak Kapacak (Recep Aydın dk. 83), Burak Altıparmak, Kerem Şen (Berat Altındiş dk. 73), Batuhan Kör, Ali Akman
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Cüneyt Köz, Ertuğrul Kurtuluş, Ramazan Keskin, İsmail Can Çavuşluk, Tuğbey Akgün, Çağatay Yılmaz
Teknik Direktör: Mustafa Er
Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Isaac Donkor, Furkan Şeker (İsmail Erdoğan dk. 46), Hakan Çinemre, Canberk Dilaver, Adolphe Belem (Roni dk. 90), Tevfik Altındağ, Atalay Babacan (Berkan Fırat dk. 46), Celil Yüksel, İsmail Raiyan (Eren Keleş dk. 61), Ognjen Ozegovic (Ergin Keleş dk. 75)
Yedekler: Yaşar Memişoğullarından, Evren Korkmaz, Ahmet Bahçıvan, İbrahim Aksu
Teknik Direktör: Semih Özü
Gol: Recep Aydın (dk. 88 pen.) (Bursaspor)
Sarı Kartlar: Celil Yüksel, Ognjen Ozegovic, Hakan Çinemre (Adanaspor), Onur Atasayar (Bursaspor)
Bursaspor 1-0 Adanaspor