Sergen Yalçın: ‘Yeter ki Beşiktaş’ın futbolcusu nasıl olmalı bunu bilsinler’

Süper Lig’in 9’uncu haftasında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir’i 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Zorlu bir periyottan geçerken kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Sergen Yalçın, “Kazandığımız için çok mutluyuz. Zorlu bir periyottan geçiyoruz, önümüzde zorlu haftalar var. Bu kadar eksik oyuncuya rağmen, yerine oynayan arkadaşların çok iyi oynaması, çok iyi performans göstermesi bizi mutlu etti. İlerisi için çok iyi bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Daha mutlu ve umutlu bir şekilde önümüze bakıyoruz. İlk 45 dakikadaki oyunu gördükten sonra bunu hissedebiliyoruz. Performansımızı daha yukarıya çekersek istediğimiz seviyeye geliriz. Başakşehir gerçekten çok iyi oynayan güçlü bir takım. Oyunsal anlamda eksiklerimiz var. İkinci yarıda 15-20 dakika baskı yedik ve bu baskıdan çıkamadık. 3-0’dan sonra oyun çok kolay olabilirdi ama oyuncularımız oyun bitti diyerek rahat tavır alınca beklemediğimiz 2 gol yedik. Bunları iyisiyle kötüsüyle unutup derbiye hazırlanmak istiyoruz. O da baya bir zor maç olacak gibi görünüyor” diye konuştu.

“İSTEDİĞİMİZ RUH SAHADAYDI”

İlk yarıda sahadan 11 oyuncunun da maksimumunu verdiği söyleyen Yalçın, “İlk 45 dakikada istediğimiz ruh sahadaydı. 2-0’lık bir skor ve tamamen oyuna hükmeden bir takım vardı. 11 futbolcu da maksimumla mücadele etti. İkinci yarıda baskı yedik ama bunu da kırdık. Son bölümde çok basit 2 gol yedik, bu seviyede bunun olmaması gerekir. Çok fazla rahat olunca, son bölümde başımıza geleni gördük. 2 haftadır 10 kişiyle antrenman yapıyoruz. Geçen gün 16-17 kişi olunca biz de şaşırdık antrenmanda takım kalabalıklaştı diye. Oyuncular açısından da kolay değil, bizim açımızdan da kolay değil. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İstediğimiz tempoyu yavaş yavaş yakalamaya çalışıyoruz. N’Koudou aylardır yoktu, Gökhan yeni dahil oldu takıma. Adem de Covid-19 atlattıktan bu yana, marttan bu yana yeni yeni toparlanmaya başladı. Bugünkü galibiyetle umutlarımız daha da arttı” dedi.

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“BEŞİKTAŞ’IN FUTBOLCUSU NASIL OLMALI BUNU BİLSİNLER”

Kadrodaki bütün oyuncuların hepsinin görev aldığını belirten Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

“Rıdvan’ın sakatlığını tam bilmiyorum, yarın netleşir. Bizim kadromuzda olan her oyuncu ilk 11’de oynayabilir ve hepsi de bunun farkında. Yeter ki istediğimizi yapsınlar, yeter ki Beşiktaş’ın futbolcusu nasıl olmalı ve sahada ne yapmalı, bunu bilsinler. Şu ana kadar kadromuzda oynamayan hiçbir oyuncumuz kalmadı. Camianın istediği performansı sergilerlerse oynarlar. Bunu yapamıyorsan zaten oynamayı beklemeyeceksin. Bazen işler iyi gidiyor, bazen kötü gidiyor, bazen suçlu hoca oluyor, bazen oyuncu oluyor. Bu oyun zor bir oyun ama en sonunda camiaya maç kazandırmak zorundasın.”

“RAHATLIKTAN 2 GOL YEDİK”

İkinci yarıda rahatlıktan dolayı 2 gol yediklerinin altını çizen Sergen Yalçın, sözlerini şöyle noktaladı:

“Oyuncularımızı iyi konsantre ettiğimizi düşünüyorum. Bu tür zor maçların nasıl oynanması gerektiğine oyuncuları iyi hazırladık. Oyunun başlangıcı ve ilk 45 dakikalık bölümde futbolcuların nasıl hazırlandığı çok net şekilde ortaya çıktı. İkinci yarıda bazı inişler çıkışlar oldu ama ben çok da zorlandığını düşünmüyorum takımın. 15-20 dakika baskıdan çıkamadık ama sonra bu baskıyı kırdık. Bu sefer de rahatlıktan 2 gol yedik. Bunlar oyun içinde olabiliyor.”