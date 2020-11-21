Milli Takım’da Sarıca gitti Ene geldi

AVRUPA Şampiyonası (EuroBasket 2022) elemelerinde 27 Kasım Cuma günü Hırvatistan, 29 Kasım Pazar günü de Hollanda ile İstanbul'da karşılaşacak A Milli Basketbol Takımı'nda taşlar yerinden oynadı. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), aday kadroyu açıklama sürecinde olan Başantrenör Ufuk Sarıca ile yollarını ayırdı. 2017'den beri bu görevi yürüten, halen Pınar Karşıyaka'yı da çalıştıran Sarıca'nın koltuğuna 53 yaşındaki Orhun Ene oturacak.

22. OLARAK TURNUVAYI TAMAMLAMIŞTI

ENE, Bogdan Tanjevic'in mola verdiği dönemde, EuroBasket 2011'de 24 takım arasında 11. olan 12 Dev Adam'ın başındaydı. 5 yıllık macerasının ardından Tofaş'a veda eden Ene, milli kadroyu belirledikten sonra Hırvatistan ve Hollanda maçlarında Ay-Yıldızlılar'ı yönetecek. Sarıca yönetimindeki Milliler, EuroBasket 2017'de 24 takım arasında 14. olmuş, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda da gruptan çıkamayıp 32 takım arasında 22. olarak turnuvayı tamamlamıştı.