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Manchester United siber saldırıya uğradıklarını açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United kulüp sistemlerinin siber saldırıya uğradığını açıkladı.

SKOR DIŞ HABER
Güncellenme: 13:39, 21/11/2020
Haberler Futbol
Manchester United siber saldırıya uğradıklarını açıkladı

İngiltere’nin köklü kulüplerinden Manchester United resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamayla kulüp sistemlerine bir siber saldırı girişiminde bulunulduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili taraftarlarını bilgilendiren ve kişisel veriler ile ilgili endişeye yaratacak bir durumun henüz tespit edilemediğini vurgulayan Manchester kulübü bilgi işlem uzmanlarının olayı soruşturduğu ve sorunu düzeltmek için çalıştığı belirtilerek, “Savunma sistemimiz, organize siber suçlular tarafından gerçekleştirilen saldırıyı tespit etmiş, etkilenen sistemleri kapatmış ve verileri koruma altına almıştır” açıklamasında bulundu.

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‘MEDYA KANALLARI SALDIRIDAN ETKİLENMEMİŞTİR’

Maçlarla ilgili biletleme sisteminin ve Old Trafford Stadı’ndaki kritik dosyaların güvende olduğu belirtilirken “Kulübün internet sitesi ve mobil uygulamasının da aralarında bulunduğu medya kanalları saldırıdan etkilenmemiştir. Şu an için taraftar ve müşterilere ait verilerin gizliliğinin ihlaline dair bir tespit yoktur” ifadeleri kullanıldı.

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