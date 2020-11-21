MAÇ SONUCU | Denizlispor 0-1 Gaziantep FK

Süper Lig 9. haftasında Denizlispor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Ligin dibine demir atan Denizlispor, yükselen formuyla dikkat çeken Gaziantep FK’yı ağırladı.

Kenan Özer’in 25. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan konuk ekip Gaziantep FK, maçta başka gol olmayınca mücadeleyi bu skorla galip tamamladı.

9 hafta sonunda topladığı 14 puanla üst sıralara tırmanan ve 4. sıraya yerleşen Gaziantep FK, böylece üst üste 8. maçında da mağlubiyet yüzü görmedi.

Ligde tek galibiyeti bulunan Denizlispor ise üst üste 3. yenilgisini alarak 5 puanla 20. sırada kaldı.