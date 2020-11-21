MAÇ SONUCU | Denizlispor 0-1 Gaziantep FK

Süper Lig 9. haftasında Denizlispor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Ligin dibine demir atan Denizlispor, yükselen formuyla dikkat çeken Gaziantep FK’yı ağırladı.
Kenan Özer’in 25. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan konuk ekip Gaziantep FK, maçta başka gol olmayınca mücadeleyi bu skorla galip tamamladı.
9 hafta sonunda topladığı 14 puanla üst sıralara tırmanan ve 4. sıraya yerleşen Gaziantep FK, böylece üst üste 8. maçında da mağlubiyet yüzü görmedi.
Ligde tek galibiyeti bulunan Denizlispor ise üst üste 3. yenilgisini alarak 5 puanla 20. sırada kaldı.
- Maçtan dakikalar (İlk yarı)
- 5. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Pawel Olkowski’nin vuruşunda defans araya girerek tehlikeyi önledi.
- 25. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Zakarya’nın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
- 26. dakikada Muhammet Demir'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Kenan Özer, topu ağlara gönderdi. 0-1
- 36. dakikada Sagal'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Oğuz Yılmaz’ın kafa vuruşunda kaleci Güvenç topu kontrol etti.
- Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
- 47. dakikada ceza sahası dışında rakibine çalım attıktan sonra şut çeken Lopes, topu dışarıya gönderdi.
- 71. dakikada caza sahası içi sol çaprazında Mesanovıc tarafından çekilen şut yan ağlarda kaldı.
- 88. dakikada Murawski'nin pasıyla buluşan Bakalorz, topu üst direkten dışarı gönderdi.
- 90. dakikada Mesanovic'in şutunu son anda kaleci kornere çeldi.