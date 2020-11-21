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Sözcü

Lider Alanyaspor’da üç pozitif vaka

Aytemiz Alanyaspor’da yapılan corona virüsü testlerinde biri profesyonel takım, biri de alt yapıdan olmak üzere toplam 2 futbolcu ve 1 personelin test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.

Güncellenme: 14:57, 21/11/2020
Haberler Alanyaspor
Lider Alanyaspor’da üç pozitif vaka

Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Aytemiz Alanyaspor'un deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı öncesinde yapılan corona virüsü testlerinde 2 futbolcu ve 1 personelin test sonuçları pozitif çıktı.

Alanyaspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize dün uygulanan Covid 19 testlerinde bir profesyonel takım ve bir altyapı oyuncumuz ile bir personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın ve personelimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır.

Aytemiz Alanyaspor Corona süper lig
Yayınlanma Tarihi:14:55,