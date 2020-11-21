Karagümrük son nefeste

Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Karagümrük ile Sivasspor, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılıklı atılan gollerle mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
İlk yarıyı Lichaj’ın kendi kalesine attığı golle önde tamamlayan Sivasspor, Karagümrük’ün 86. dakikada bulduğu gole engel olamadı. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele berabere sona erdi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Hüseyin Göçek, Volkan Ahmet Narinç, Ferdi Karadoruk
Fatih Karagümrük: Vivano, Lichaj, Fatih Kuruçuk, Koray Altınay, Balkovec (Alparslan dk. 76), Lucas Biglia, Erik Sabo, Ndao, Aatif (Zeki dk. 75), Jimmy Durmaz (Ramazan dk. 90+3), Artur Sobiech (Mevlüt dk. 58)
Yedekler: Aykut Özer, Murat Sarıgül, Furkan Kara, Aksel Aktaş, Efe Tatlı, Muhammed Pehlivan
Teknik Direktör: Şenol Can
DG Sivasspor: Samassa, Marcelo Goiano, Samba Camara, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Isaac Cofie, Robin Yalçın (Hakan Arslan dk. 87), Max Gradel (Erdoğan dk. 74), Yasin Öztekin, Arouna Kone (Ninga dk. 90+3)
Yedekler: Ali Şaşal Vural, Barış Yardımcı, Kerem Atakan, Eren Şahin
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Lichaj (dk. 44 k.k.) (DG Sivasspor), Sabo (dk. 86) (Karagümrük)
Sarı Kartlar: Biglia, Ndao, Koray, Sabo (Karagümrük), Camara, Samassa (DG Sivasspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
Karagümrük 1-1 Sivasspor
- 4′ Sabo'nun hatasında topu kapan Kone, ceza sahası önündeki Robin Yalçın'ı gördü. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
- 9′ Sağ kanatta topla buluşan Ndao, ceza sahası dışındaki Jimmy Durmaz'a yerden çıkardı. Bu futbolcunun uzaktan şutunda top az farkla auta çıktı.
- 23′ Atılan uzun pasta topla buluşan Gradel, ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert vurdu ancak kaleci Viviano iyi yer tutarak gole izin vermedi.
- 34′ Sol kanattan bindiren Lucas Biglia, ceza sahası önündeki Sabo'yu gördü. Sabo, gelişine sert vurdu ancak meşin yuvarlar az farkla dışarı gitti.
- GOL! 4′ Sağ kanatta topla buluşan Gradel ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı ve kale sahasına yerden sert ortaladı. Bu noktada bulunan Lichaj ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. 0-1
- 51′ Jimmy Durmaz'ın pasında topla buluşan Biglia’nın ceza sahası önünde düzeltip sert vuruşunda savunmaya çarpan top az farkla kornere gitti.
- 52′ Paslaşarak kullanılan kornerde topu alan Ndao ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Fatih'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
- 54′ Balkovec'in pasında topla buluşan Aatif ceza sahasına girer girmez plase bir vuruş yaptı ancak top direğin hemen yanından dışarı çıktı.
- 63′ Savunmanın uzaklaştıramadığı top sol kanatta Jimmy Durmaz'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun ortasında Mevlüt uçarak kafayı vurdu ancak yandan dışarı attı.
- 73′ Yasin'in uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Gradel kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Viviano topu kornere gönderdi.
- 76′ Lichaj'ın sağdan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Sabo röveşata bir vuruş yaptı ancak kaleci Samassa bu pozisyonda iyi yer tutarak gole engel oldu.
- GOL! 86′ Mevlüt'ün düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına Sabo geçti. Bu futbolcunun vuruşunda top kaleci Samassa'dan döndü, Sabo önüne düşen topu bu kez filelere yolladı. 1-1
- 88′ Ndao'nun ceza sahası içine ortaladı topta Mevlüt iyi bir dönüş yaparak 2 rakibini ekarte edip şutunu attı ancak Samassa topu uzaklaştırdı. Dönen topa Alparslan sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.