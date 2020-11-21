Guardiola-Mourinho savaşında kazanan Tottenham: 2-0

İngiltere Premier Lig’de bu sezon kötü günler geçiren Manchester City, Jose Mourinho (special one-özel biri) ile lige hızlı başlangıç yapan Tottenham deplasmanından 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

Maçın henüz 5. dakikasında Güney Koreli yıldız Heung-Min Son’un golüyle 1-0 öne geçen Londra ekibi ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı. Mücadelenin 65. dakikasında oyuna giren Lo Celso, 35 saniye sonra Tottenham’ı 2-0’lık üstünlüğe taşıya ngolü attı.

Bu golden sonra Raheem Sterling ve Phil Foden’ı oyuna alan Pep Guardiola’nın hamleleri sonuç vermezken, Manchester City maç boyunca rakip kaleyi şut bombardımanına tuttu. Tottenham’ın toplam 4 şutundan ikisi çerçeveyi bulurken, bu şutlar golle sonuçlandı.

Manchester City ise, 22 şuttta 5 isabet ve yüzde 67’ye yüzde 33’lük topla oynama üstünlüğü sağladı ancak bu istatistikler tabelada karşılık bulmayınca sahadan 2-0’lık yenilgiyle ayrıldı.

Tottenham bu sonuçla puanını 20 yaptı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturud. Manchester City ise 12 puanda kaldı.