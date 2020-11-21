Eşref Hamamcıoğlu: İzinler alınmadan seçim tarihi ilan edildi

Galatasaray’da Kasım ayı Divan Kurulu toplantısı online olarak gerçekleşti. Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, divanda açıklamalarda bulundu.

Camiayı ilgilendiren iki konu olduğunu söyleyen Hamamcıoğlu, “Birincisi yönetim kurulumuzun tüzüğümüzün 28. maddesine dayanarak almış olduğu olağanüstü erken seçim toplantısı… Diğeri de uzun zaman idari ibrasızlık ile ilgili mahkeme süreci. Bu kapsamda önemli gelişmeler var. Bu konuları tüzük çerçevesinde divan kurulumuzun görevi olması nedeniyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi mahkeme kararı… Mahkeme kararı uzun zamandır devam ediyor. Maalesef yaşanmış olan idari ibrasızlık sonucu kulüp yönetimi mahkemeye müracaat etti. Bazı üyelerimiz müşteki, bazıları müdahil oldular. Sonunda hukuk mercileri genel kuruldan çıkan idari ibrasızlık kararının geçerli olmadığını söyleyerek mevcut yönetim kurulumuzu ibra etmiştir. Normal süreç devam etmektedir. Camiamıza ve bizlere düşen saygıyla karşılamak” diye konuştu.

“Seçim ilanının tüzüğümüze uygun yapılmadığını görüyoruz”

Yönetim kurulunun aldığı erken seçim kararını da değerlendiren Divan Başkanı Hamamcıoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

“Tüzüğümüz 61. maddesi çerçevesinde divan kurulu olarak artık bir nevi yüksek seçim kurulu rolünü üstlenmek durumundayız, seçim olması halinde. Tüzüğümüzün 27., 29. ve 30. maddeleri çerçevesinde bu seçim ilanının tüzüğümüze uygun yapılmadığını görüyoruz. 13 Kasım'da gazetelerde ve resmi sitemizde erken seçim ilanı yapılmıştır, yer, tarih ve gündem belirterek. Seçim yapılmadan önce gerekli izinlerin alınması gerekiyor. 29. madde diyor ki, ‘Gerekil izin alınmadan yapılan ilanlar tüzüğe aykırıdır’. O bakımdan biz bunu hatırlatan bir yazıyla alınmış olan bir izin belgesi var ise yönetim kurulu kararı ve ilanları versinler ki divan kuruluna, divan kurulu da seçim sürecini başlatabilsin. Seçim süreci, adaylığını ilan eden kişilerin, tüzüğümüze belirtilen şartlarda dosyalarını tamamlayarak divan kurulumuza müracaat etmeleri gerekir. Divan kurulu da sicil kurulu ile iş birliği içinde aidat ve üyelik kıdem bakımından gerek başkan adaylarını gerek kurullarda görev alacak kişilerin ve adayların aday olabilmeleri için gerekli 100 imzayı veren imza sahiplerinin tehidini istemek koşuluyla seçim süreci başlayacaktı. Galatasaray'da yine bir ilke imza atıldı. İzinler alınmadan seçim tarihi ilan edildi. Şu an itibariyle divan kuruluna gelen bir izin belgesi yok. Ekim ayındaki kurulda belirttiğimiz gibi Galatasaray Spor Kulübü'nü icraatlarıyla, söylemleriyle ve temsiliyle Türk kamuoyunu bu zamana kadar yönlendirdiğini görüyoruz. Çok uzun zamandır bunlarda bir zafiyetimiz var. İzin alınmadan ilan edilmesi de bu zafiyetlerden biri olmuştur. Bu konuda değerli başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizin dikkatine sunuyorum. Bildiğimizin dışında sebep yoksa. Bu konular çok hassas konular.”