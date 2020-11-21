CANLI | Gençlerbirliği Fenerbahçe

Süper Lig’in 9. haftasında Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu’nda Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Gençlerbirliği ile zirveden kopmak istemeyen Fenerbahçe arasında Ankara’da oynanan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor.
Gençlerbirliği 1-3 Fenerbahçe
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Dört maçlık galibiyet serisi Konyaspor’a evinde 2-0 yenildiği maçta son bulan Fenerbahçe, Ankara deplasmanında yeni bir seri başlatmanın ilk adımını atmak istiyor. Gençlerbirliği ise, güçlü rakibi karşısında üç puana uzanarak, dört maçlık galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.
GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Halil İbrahim, Diego, Toure, Polomat, Berat, Piris, Candeias, Furman, Ayite, Sio
YEDEKLER: Übeyd, Arda, Soner, Sefa, İlker, Rahmetullah, Sami Gökhan, Ömürcan, Mustafa, Murat
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Kaplan
FENERBAHÇE: Altay, Lemos, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Perotti, Mert Hakan, Pelkas, Cisse
YEDEKLER: Ahmet Oytun, Ozan, Samatta, Ferdi, Sadık, Thiam, Ömer Faruk, Eyüp, Gürkan, Caner
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut
Fenerbahçe’de Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Enner Valencia, Kemal Ademi, Harun Tekin ve Sinan Gümüş, Gençlerbirliği maçı için Ankara’ya götürülmedi. Gençlerbirliği’nde ise sakatlığı bulunan Bogdan Stancu ve cezalı Mattias Johansson karşılaşmada forma giyemiyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Gençlerbirliği maçı ile dalya dedi. Deneyimli teknik adam, teknik direktörlük kariyerindeki 100. müsabakasında görev aldı.
Sarı-lacivertli futbolcular ve teknik heyet Erol Bulut'un 100. maçı sebebiyle kamp yapılan otelde sürpriz bir organizasyon gerçekleştirdi. Bulut'un dalya heyecanına ortak olan sarı-lacivertli kafile, özel bir pasta hazırlatarak, kutlama yaptı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ile kaptanlar Luiz Gustavo ve Ozan Tufan, Erol Bulut'a 100 numaralı forma hediye etti.
Yapılan pasta kesiminin ardından tebrikleri kabul eden Erol Bulut, sürpriz kutlama için oyuncularına teşekkür etti.