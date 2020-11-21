CANLI | Gençlerbirliği Fenerbahçe

Süper Lig’in 9. haftasında Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu’nda Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Gençlerbirliği ile zirveden kopmak istemeyen Fenerbahçe arasında Ankara’da oynanan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor.

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Gençlerbirliği 1-3 Fenerbahçe

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1′ Karşılaşma başladı.

Karşılaşma başladı. GOL! 14′ Mert Hakan, Pelkas ile yaptığı duvar pasının ardından, ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı muhteşem vuruşla topu ağlara gönderdi.

19′ Halil İbrahim’in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş, kaleyi bulmadı.

Halil İbrahim’in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş, kaleyi bulmadı. 20′ Pelkas’ın ceza sahası içinden ayağının dışıyla çektiği şut üstten auta gitti.

Pelkas’ın ceza sahası içinden ayağının dışıyla çektiği şut üstten auta gitti. GOL! 31′ Serbest vuruşta Furman’ın ortasında bomboş durumdaki Diego’nun kafa vuruşu ağlarla buluştu.

36′ Halil İbrahim’in Perotti’ye ceza sahası içinde yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

Halil İbrahim’in Perotti’ye ceza sahası içinde yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. GOL! 38′ Penaltıda topun başına geçen Perotti, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını yeniden öne geçirdi.

45+1′ İlk yarı sona erdi.

İlk yarı sona erdi. 46′ İkinci yarı başladı.

İkinci yarı başladı. GOL! 47′ Pelkas’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sosa, uzak köşeye yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı.

57′ Candeias’ın serbest vuruşta yaptığı ortaya Diego’nun yaptığı kafa vuruşu kalecide kaldı.

Dört maçlık galibiyet serisi Konyaspor’a evinde 2-0 yenildiği maçta son bulan Fenerbahçe, Ankara deplasmanında yeni bir seri başlatmanın ilk adımını atmak istiyor. Gençlerbirliği ise, güçlü rakibi karşısında üç puana uzanarak, dört maçlık galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.

İLK 11’LER

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Halil İbrahim, Diego, Toure, Polomat, Berat, Piris, Candeias, Furman, Ayite, Sio

YEDEKLER: Übeyd, Arda, Soner, Sefa, İlker, Rahmetullah, Sami Gökhan, Ömürcan, Mustafa, Murat

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Kaplan

FENERBAHÇE: Altay, Lemos, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Perotti, Mert Hakan, Pelkas, Cisse

YEDEKLER: Ahmet Oytun, Ozan, Samatta, Ferdi, Sadık, Thiam, Ömer Faruk, Eyüp, Gürkan, Caner

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

Fenerbahçe’de Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Enner Valencia, Kemal Ademi, Harun Tekin ve Sinan Gümüş, Gençlerbirliği maçı için Ankara’ya götürülmedi. Gençlerbirliği’nde ise sakatlığı bulunan Bogdan Stancu ve cezalı Mattias Johansson karşılaşmada forma giyemiyor.

DALYA SÜRPRİZİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Gençlerbirliği maçı ile dalya dedi. Deneyimli teknik adam, teknik direktörlük kariyerindeki 100. müsabakasında görev aldı.

Sarı-lacivertli futbolcular ve teknik heyet Erol Bulut'un 100. maçı sebebiyle kamp yapılan otelde sürpriz bir organizasyon gerçekleştirdi. Bulut'un dalya heyecanına ortak olan sarı-lacivertli kafile, özel bir pasta hazırlatarak, kutlama yaptı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ile kaptanlar Luiz Gustavo ve Ozan Tufan, Erol Bulut'a 100 numaralı forma hediye etti.

Yapılan pasta kesiminin ardından tebrikleri kabul eden Erol Bulut, sürpriz kutlama için oyuncularına teşekkür etti.