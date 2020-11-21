CANLI | Beşiktaş – Medipol Başakşehir

Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş ve Medipol Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Vodafone Park’ta saat 19:00’da başlayan mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor. BeIN Sports’tan naklen yayınlanan mücadelenin anbean takibini ‘Skor’ sayfalarında bulacaksınız.

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Beşiktaş 2-0 Başakşehir (İlk yarı sona erdi)

GOL! Dakika 45+1′ Başakşehir savunmasının hazırlıksız yakalandığı anda Atiba Hutchinson topla ceza sahası içine girdi. Pasını aktardığı Larin tek vuruşla golü attı: 2-0

Dakika 45+1′ Başakşehir savunmasının hazırlıksız yakalandığı anda Atiba Hutchinson topla ceza sahası içine girdi. Pasını aktardığı Larin tek vuruşla golü attı: GOL! Dakika 44′ Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde boş pozisyondaki Atiba Hutchinson topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş’ı öne geçirdi: 1-0

Dakika 44′ Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde boş pozisyondaki Atiba Hutchinson topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş’ı öne geçirdi: Dakika 18′ Sol kanattan ceza sahası içine giren ve altı pasa kadar gelen Bolingoli pasını aktardı ancak Beşiktaş savunması son anda araya girerek topu kornere attı.

Sol kanattan ceza sahası içine giren ve altı pasa kadar gelen Bolingoli pasını aktardı ancak Beşiktaş savunması son anda araya girerek topu kornere attı. Dakika 15′ Maçın ilk bölümü sık sık karşılıklı top kayıplarıyla geride kalırken, iki ekip de henüz net bir gol fırsatı yakalayamadı.

Maçın ilk bölümü sık sık karşılıklı top kayıplarıyla geride kalırken, iki ekip de henüz net bir gol fırsatı yakalayamadı. İlk 11’ler:

Beşiktaş : Utku, Dorukhan Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, Larin Aboubakar

: Utku, Dorukhan Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, Larin Aboubakar Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael Pereira, Martin Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Edin Visca, Demba Ba

TÖRE TEK ANTRENMANLA KADRODA

Kalede cezalı Ersin Destanoğlunun yerine Utku Yuvakuranı görevlendiren Sergen Yalçın, savunma 4lüsünü Dorukhan, Necip, Montero ve Rıdvan Yılmazdan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef de Souzayı sahaya süren tecrübeli teknik adam; hücum hattında Ghezzal, Mensah, Atiba ve Larine şans tanıdı. Sergen Yalçının gol yollarındaki tercihi ise Vincent Aboubakar oldu. Siyah-beyazlılarda, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Gökhan Töre, 2 maçlık aranın ardından kadroya döndü. Denizlispor maçının ardından sakatlanan ve uzun süre takımdan ayrı kalan tecrübeli futbolcu, bu hafta takımla tek antrenman katılmasına rağmen eksik isimlerin çokluğu nedeniyle müsabaka kadrosuna alındı.

NKOUDOU İLK KEZ MAÇ KADROSUNDA

Siyah-beyazlı ekibin Fransız kanat oyuncusu Kevin NKoudou, bu sezon ilk kez lig karşılaşmasında kadroya girdi. Bu sezon sadece UEFA Şampiyonlar Ligi 2’inci Ön Eleme Turundaki PAOK maçında görev alan NKoudou daha sonrasında sakatlığı sebebiyle hiçbir maçta forma giyemedi. Fransız kanat oyuncusu böylece 89 gün sonra bir karşılaşmanın kadrosunda kendisine yer buldu. Beşiktaş’ta, Başakşehir karşılaşması öncesinde Dorukhan Toköz, sarı kart sınırında bulunuyor. Geride kalan 7 haftada 3 sarı kart gören Dorukhan, Başakşehir karşısında sarı kart görmesi halinde, Süper Ligin 10uncu haftasında deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.