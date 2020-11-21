CANLI | Beşiktaş – Medipol Başakşehir

Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş ve Medipol Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Vodafone Park’ta saat 19:00’da başlayan mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor. BeIN Sports’tan naklen yayınlanan mücadelenin anbean takibini ‘Skor’ sayfalarında bulacaksınız.
Kalede cezalı Ersin Destanoğlunun yerine Utku Yuvakuranı görevlendiren Sergen Yalçın, savunma 4lüsünü Dorukhan, Necip, Montero ve Rıdvan Yılmazdan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef de Souzayı sahaya süren tecrübeli teknik adam; hücum hattında Ghezzal, Mensah, Atiba ve Larine şans tanıdı. Sergen Yalçının gol yollarındaki tercihi ise Vincent Aboubakar oldu. Siyah-beyazlılarda, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Gökhan Töre, 2 maçlık aranın ardından kadroya döndü. Denizlispor maçının ardından sakatlanan ve uzun süre takımdan ayrı kalan tecrübeli futbolcu, bu hafta takımla tek antrenman katılmasına rağmen eksik isimlerin çokluğu nedeniyle müsabaka kadrosuna alındı.
Siyah-beyazlı ekibin Fransız kanat oyuncusu Kevin NKoudou, bu sezon ilk kez lig karşılaşmasında kadroya girdi. Bu sezon sadece UEFA Şampiyonlar Ligi 2’inci Ön Eleme Turundaki PAOK maçında görev alan NKoudou daha sonrasında sakatlığı sebebiyle hiçbir maçta forma giyemedi. Fransız kanat oyuncusu böylece 89 gün sonra bir karşılaşmanın kadrosunda kendisine yer buldu. Beşiktaş’ta, Başakşehir karşılaşması öncesinde Dorukhan Toköz, sarı kart sınırında bulunuyor. Geride kalan 7 haftada 3 sarı kart gören Dorukhan, Başakşehir karşısında sarı kart görmesi halinde, Süper Ligin 10uncu haftasında deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.