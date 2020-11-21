Boluspor beş dakikada galibiyete uzandı

TFF 1. Lig’in 10. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Ankaraspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti.
Boluspor, aldığı galibiyetle puanını 7’ye yükseltirken, Ankaraspor 5 puanda kaldı.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdem Bayık, Mehmet Kapluhan
Boluspor: Mosquera, Kerim Alıcı, Fethi Özer, Ali Keten, Aykut Demir, Tugay Kaçar, Gökhan Sazdağı, Marlinho, Mihajlovic (Muhammed Gümüşkaya dk. 80), Alican Özfesli, Poepon (Muhammet Arslantaş dk. 71)
Yedekler: Oğul Kaan, Raşit Yöndem, Fatih Özkan, Belibi, Meriç Köstereli, Oğuzhan Erbay
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Ankaraspor: Emre Koyuncu, Ali Ülgen, Thales, Mahmut Akan, Levent Gülen, Stanojevic (İbrahim Esen dk. 78), Abdurrahman Umar, Doğukan Efe (Emre Can Atila dk. 69), Barış Zeren, Engin Bekdemir (Batuhan Altıntaş dk. 69), Beykan Şimşek
Yedekler: Berk Balaban, Gökhan Akkan, Fatih Kızılkaya, Enes Eliaçık, Tamer Aşık, Bulbwa, Ali Rıza Kılıç
Teknik Direktör: Mustafa Özer
Goller: Muhammet Gümüşkaya (dk. 88), Muhammet Arslantaş (dk. 90+4) (Boluspor)
Sarı Kartlar: Poepon, Marlinho (Boluspor) Mahmut Akan (Ankaraspor)
Boluspor 2-0 Ankaraspor