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Sözcü

Boluspor beş dakikada galibiyete uzandı

Boluspor, sahasında konuk ettiği Ankaraspor karşısında son beş dakika içinde bulduğu gollerle üç puanı hanesine yazdırdı.

Güncellenme: 20:15, 21/11/2020
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Boluspor beş dakikada galibiyete uzandı

TFF 1. Lig’in 10. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Ankaraspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti.

Boluspor, aldığı galibiyetle puanını 7’ye yükseltirken, Ankaraspor 5 puanda kaldı.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdem Bayık, Mehmet Kapluhan

Boluspor: Mosquera, Kerim Alıcı, Fethi Özer, Ali Keten, Aykut Demir, Tugay Kaçar, Gökhan Sazdağı, Marlinho, Mihajlovic (Muhammed Gümüşkaya dk. 80), Alican Özfesli, Poepon (Muhammet Arslantaş dk. 71)

Yedekler: Oğul Kaan, Raşit Yöndem, Fatih Özkan, Belibi, Meriç Köstereli, Oğuzhan Erbay

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Ankaraspor: Emre Koyuncu, Ali Ülgen, Thales, Mahmut Akan, Levent Gülen, Stanojevic (İbrahim Esen dk. 78), Abdurrahman Umar, Doğukan Efe (Emre Can Atila dk. 69), Barış Zeren, Engin Bekdemir (Batuhan Altıntaş dk. 69), Beykan Şimşek

Yedekler: Berk Balaban, Gökhan Akkan, Fatih Kızılkaya, Enes Eliaçık, Tamer Aşık, Bulbwa, Ali Rıza Kılıç

Teknik Direktör: Mustafa Özer

Goller: Muhammet Gümüşkaya (dk. 88), Muhammet Arslantaş (dk. 90+4) (Boluspor)

Sarı Kartlar: Poepon, Marlinho (Boluspor) Mahmut Akan (Ankaraspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Boluspor 2-0 Ankaraspor

  • 6′ Ceza sahası içinde topla buluşan Poepon'un şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.
  • 10′ Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Barış Zeren'in şutunu kaleci Mosquera kornere çeldi.
  • 16′ Ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Fethi Özer'in şutunda meşin yuvarlak üst direkten auta gitti.
  • GOL! 88′ Ceza sahası içine gönderilen topla buluşan Muhammed Gümüşkaya'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
  • GOL! 90+4′ Sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına gönderilen topa gelişine vuran Muhammet Arslantaş meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
ankaraspor boluspor
Yayınlanma Tarihi:20:14,