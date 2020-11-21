Ali Fatinoğlu: Dertleri koltuk gitmesin!

BAŞKAN adaylığını açıklayan Ali Fatinoğlu, SÖZCÜ'ye konuşarak Mustafa Cengiz ve yönetimine eleştirilerde bulundu. Fatinoğlu, Cengiz ve yönetiminin gönüllerdeki görev süresinin 2019 yılında yapılan mali genel kurulda son bulduğunu belirterek, “Mahkeme kararı ile verilen ibra kararının camiada karşılığı olduğunu düşünüyorlarsa kesinlikle tam kadro yeniden aday olmalılar” çıkışını yaptı. Başkan adayı Fatinoğlu şunları söyledi:

‘AKLANMIŞ OLABİLİRSİNİZ’

“G.SARAY camiasının mevcut başkan ve yönetim kuruluna olan inancı kaybolmuştur. Mahkemenin verdiği ibrasızlığın iptali kararına tabii ki saygı duyuyoruz. Ancak başkan ve yönetiminden de camianın ortaya koyduğu yetersiz temsil kararına saygı duymasını bekliyoruz. Mahkeme hukuk nezdinde sizi aklamış olabilir. Ancak bu fikri hür vicdanı hür kulüp üyelerinin size olan inanç kaybını ortadan kaldırmıyor. Mustafa Cengiz ve yönetiminin tek derdi Galatasaray olsaydı 2019'da seçim kararını alır sonra Adnan Polat'ın yaptığı gibi şahsi hukuk sürecini başlatırlardı. Ama bunu tercih etmek yerine koltuk gitmesin diye Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ni mahkeme koridorlarına düşürdüler.

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Mustafa Cengiz ibrasızlığın haksız olduğu inancını gerçekten taşıyorsa kesinlikle aday olmalıdır. Genel kurul karşısında da neyin doğru, neyin yanlış olduğunu hepimiz görmüş oluruz.