4 yıl sonra mağlup oldular! Lyon’un 80 maçlık serisine PSG son verdi…

ÜMİT GENÇ | Avrupa’da ve Fransa Ligi’nde kadın futbolunun en görkemli takımı olan Olympique Lyon sonunda havlu attı… PSG yenilmesi imkansız denilen Lyon’u yıllar sonra devirdi. Fransa Kadınlar Ligi’nin 9’uncu haftasında deplasmanda Paris Saint Germain’e konuk olan Lyon sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu skor kadın futbolunun altın takımı olan Lyon’un 80 maçlık yenilmezlik serisinin sonu oldu.

Son 5 yıldır Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan ve arka arkaya 14 sezon Fransa’da sezonu şampiyon tamamlayan Lyon ligde tam 4 yıl sonra mağlubiyeti yaşadı. Paris’te Parc des Princes’de oynanan mücadeleye her iki takım da yenilgisiz olarak gelmişti. Liderlik mücadelesinde kazanan taraf M. Katoto’nun tek golüyle PSG oldu.

21 DAKİKADA BİR GOL ATAN TAKIM

Geçtiğimiz sezon 16 maçta 14 galibiyet 2 beraberlik alarak şampiyon olan Lyon rakip filelere tam 67 gol bırakmıştı. 21 dakikada bir gol atma başarısı yakalayan Lyon kadın takımı bu alanda Avrupa’nın en başarılı grafiğine imza atmıştı.

2018-2019 sezonunda 22 maçta 20 kez galip gelen Lyon yine sadece 2 beraberlik almıştı. O sezon rakip fileleri 86 kez havalandıran Fransızlar ligi maç başına 3.9 gol ortalamayla şampiyon tamamlamıştı.

2018 FRANSA KUPASI FİNALİ’NDE KAYBETTİLER

Son yıllarda tüm kupaları domine eden Fransız ekibi ligde bundan önceki son yenilgisini Aralık 2016’da yine 1-0’lık skorla PSG’ye karşı almıştı. PSG, Lyon’a karşı son galibiyetini 2018’deki Fransa Kupası Finali’nde almıştı ve o maçta da tek golü atan isim Katoto olmuştu.

Ligde bu sezon tüm maçlarını kazanan ve ezeli rakibi Lyon’un ligdeki serisini 80 maç sonra bitiren PSG 25 puanla liderlik koltuğuna oturdu. 1 puan gerisindeki Lyon ise an itibariyle 24 puanda. 14 yıldır şampiyonluğu kimseye kaptırmayan Lyon’un bu sezon PSG ile yaşayacağı zirve mücadelesi şimdiden heyecan uyandırmaya başladı.

BALLON D’OR KAZANAN TARİHTEKİ TEK KADIN FUTBOLCUYA SAHİPLER

Ballon d’Or kazanan tarihteki ilk kadın futbolcu olan Ada Hegerberg’ı kadrosunda bulunduran Lyon, sakatlığı nedeniyle yıldızını PSG’ye karşı oynatamadı. Lyon kadın takımının bütçesinin yaklaşık 10 milyon Euro olduğu belirtiliyor. Kadın futbolunun en prestijli takımı olan Lyon’da oyuncuların aylık maaşı birkaç istisna dışında 10 bin Euro civarında. Takımın en çok kazananı olan Ballon d'Or sahibi kadın futbolcu Ada Hegerberg'in yıllık kazancının 500 bin Euro olduğu belirtiliyor. Norveçli futbolcu 2018'de tarihin ilk Ballon d’or kazanan kadın futbolcusu olmuştu.

“TWERK DANS YAPAR MISIN?” SORUSU GÜNDEM OLMUŞTU

2018 yılında Ballon d’Or’un sahibi olan Norveçli yıldız, sunucu Martin Solveig’in ödül töreni sırasında “Twerk dans yapar mısın?” şeklindeki tepki çeken sorusuna şaşırmış ve “Hayır” yanıtını verip sahneden inerken soğuk rüzgarlar esmişti.

Coup d'envoi dans 30 minutes ! Intensité et détermination #PSGOL pic.twitter.com/cTSkOeyFsc — OL Féminin (@OLfeminin) November 20, 2020