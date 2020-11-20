VAR için büyük kriz! FIFA’ya davaya hazırlanıyorlar…

Futbol dünyasına hakem tartışmalarını dindirmek için giren ancak farklı boyutta tartışmaların ortaya çıkmasına neden olan Video Hakem Sistemi (VAR) için büyük bir kriz kapıda… Patenti ve kullanım hakkının FIFA’da olduğu düşünülen VAR sisteminin 1995’ten beri kullanım hakkına sahip olduğunu belirten Antonio Ibanez de Alba ve markanın kullanımını elinde tuttuğunu kaydeden Miguel Angel Galan, VAR’ı kullanan tüm federasyonları mahkemeye vermekle tehdit etti ve hemen durmalarını istedi.

AS Gazetesi’nden yer alan habere göre; yaklaşık 20 yıl önce sistemi geliştiren ve patentini alan ikili FIFA’ya dava açmak için girişimlere başladı.

“İZİN ALMADAN KULLANIYORLAR”

İkili yaptığı basın açıklamasında, VAR’ı kendilerinin bulduğunu ve her türlü lisansın da ellerinde bulunduğunu belirterek, FIFA ve UEFA’nın kendilerinden izin almadan kullandıklarını duyurdu, mahkemeye gitmeye hazırlandıklarını belirtti.

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DAHA ÖNCE DAVAYI KAZANDILAR

Daha önce merkezi İspanya’da bulunan yayıncı Mediapro’yu “illegal kullanım” nedeniyle Avrupa Birliği Patent Ofisi’ne şikayet eden ve davayı kazanan iki ismin, gelecek 10 yıl boyunca VAR konusunda yetkili isim olduğu ve FIFA ile UEFA’dan da telif ücreti talep ettiği vurgulandı.

ANLAŞMA ZEMİNİ ARANACAK

İki “mucitin”, önümüzdeki günlerde FIFA ile bir araya gelerek “ortak bir paydada buluşmaya çalışacaklarını” belirttiği ve anlaşma sağlanana kadar da VAR’ın kullanımının durdurulmasını talep ettiği ifade edildi.

’21.YÜZYILIN FUTBOL PROJESİ’

AS Gazetesi de, NASA’da çalışan Alba’nın, 1994 Dünya Kupası’nın ardından “21. Yüzyılın Futbol Projesi” olarak VAR sistemini bulduğu ve 1999 yılında da patentini aldığını yazdı. Bu gelişmelerin üzerine FIFA ve UEFA’nın vereceği cevap merakla beklenmeye başlandı.