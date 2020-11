Süper Lig’e mercek 6 | Patlayan corona vakaları, Abdullah Avcı ve diğerleri…

Alican ÖZCAN | Süper Lig’de 9. hafta maçları corona virüsü gölgesinde oynanmaya hazırlanırken, Abdullah Avcı, Samet Aybaba ve İrfan Buz gibi deneyimli teknik direktörlerin de yeniden lige dönüşü anlamını taşıyor. Corona vakalarının arttığı şu günlerde hocalar takım kurarken PCR testlerinin sonuçlarına göre karar veriyor. Sıkışık fikstür, ertelenen maçlar ve zirve yapan vaka sayılarının ardından ‘Bu Süper Lig bitmez’ yorumları yapılmaya başlandı bile. Gerçi ‘Süper Lig oynansın diye korona vakalarını açıklamadık’ diyen yöneticiler ve bu açıklamaya karşı ‘Nasıl olur?’ sorusunu soramayanlar oldukça, onun da yolu elbet bulunur…

Tüm bu karamsar tabloya rağmen yine de, yeni hafta öncesinde merakla sonucunun ne olacağını izleyeceğimiz 6 konuyu sizler için derledik…

Süper Lig’de ‘Av Mevsimi’

Geçen sezon başında büyük umutlarla göreve geldiği Beşiktaş’tan 6 ay sonra büyük hayal kırıklığı ile ayrılan ve inzivaya çekilen teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor ile yeniden Süper Lig sahnesinde. ‘Dingin denizi değil Karadeniz’in dalgalı denizini seçtim’ diyerek üstlendiği sorumluluğun farkında olan Avcı, ilk 8 haftada sadece 1 galibiyet elde eden bordo mavilileri düzlüğe çıkartabilecek mi? Trabzon’da oynanacak Erzurumspor maçıyla bordo mavili kariyerine adım atmaya hazırlanan Avcı, Karadeniz’in hırçın dalgaları karşısında nasıl bir sınav vereceğini ve gemiyi limana sağ salim yanaştırıp yanaştıramayacağını izleyip göreceğiz.

Sergen Yalçın’ın açıklamaları ters teper mi?

Sezona istikrarsız başlayan Beşiktaş’ta saha içi düzen de henüz kurulabilmiş değil. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın sık sık oyuncularına yönelttiği eleştiriler Gaziantep FK yenilgisinden sonra zirveye ulaştı. Genç kaleci Ersin Destanoğlu’nu hedef gösteren açıklamaları, Adem Ljajic’in formuna yönelik iğnelemeleri ve ekonomik nedenler dolayısıyla her fırsatta ‘düşük’ seviyede bir kadro kurdukları yönündeki sözlerinin takımdaki karşılığı ne olacak? Kaybedilen her maçın ardından “Oyuncuları çok fazla öne atmak istemiyorum ama” cümlesiyle başlayan ve oyuncuları ile yönetimin transfer politikasını öne atan Yalçın’ın bu tavrının takımda yarattığı hava bir başka merak konusu. Kritik Başakşehir maçı öncesi kadrosunda 8 corona pozitif olan ve savunması çöken siyah beyazlıları zor bir hafta bekliyor. Ayrıca Başakşehir’de corona virüs vaka sayısı ise 2’ye yükseldi. Son olarak A Milli Takım kampından dönen bir futbolcuda pozitif sonuca rastlandı ancak ismi açıklanmadı. Başakşehir’in milli takıma yolladı isimler: Mert Günok, Deniz Türüç, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Berkay Özcan.

İLGİLİ HABER Sergen Yalçın: İlk yarıyı oynayıp bırakacağız galiba!

Yaralı Aslan ve çiçeği burnunda Samet Aybaba

Haftanın kritik maçlarından biri ise, Galatasaray ve Kayserispor arasında oynanacak. Beş futbolcusu (Okan Kocuk, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Arda Turan ve Younes Belhanda) corona pozitif olan sarı kırmızılılar, milli aradan önce yakaladıkları 3 haftalık galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Ancak Bayram Bektaş ile yolları ayırdıktan sonra Samet Aybaba‘yı göreve getirerek kabuk değiştiren Kayserispor ise, eksik rakibi karşısında kazarak nefes almanın peşinde. İki takım arasında oynanan son 5 maçı da Galatasaray kazandı ancak, 5 corona pozitifin dışında sakatlıkları devam eden Falcao, Luyindama ve Etebo’nun da yokluğunda Fatih Terim’in nasıl bir kadro ile sahaya çıkacağı merak konusu. Öte yandan Kayserispor’da ise, 1 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıkarken, yıldız isim Pedro Henrique de sakatlandığını açıkladı.

Antalya derbisi ve Ersun Yanal’ın dönüşü

Çağdaş Atan yönetimindeki lider Aytemiz Alanyaspor bu hafta deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor karşısında namağlup unvanını ve koltuğunu korumak niyetinde. Tamer Tuna yönetiminde lige iyi başladıktan sonra son 5 haftada 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Antalyaspor ise, teknik direktör Ersun Yanal’ı göreve getirerek yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe’deki ikinci döneminde hüsran yaşayan ve Mart 2020’den beri işsiz olan Yanal, kariyeri boyunca 6 kez karşılaştığı ancak hiç yenemediği Alanyaspor karşısında yeni takımıyla ilki başarmak isteyecek. Her ne kadar, sezonun ilk bölümüne damga vuran bir performansla zirvede yer alan Alanyaspor’a karşı bunu başarmak zor gibi görünse de…

Fenerbahçe ve soru işaretleri

Ligdeki ilk mağlubiyetini son oynadığı maçta Konyaspor’a karşı alan Fenerbahçe, Başkent’te Gençlerbirliği’ne konuk olacak. Çoğu takım milli arayı dinlenme fırsatı olarak görürken Fenerbahçe’nin böyle bir şansı olmadı. Çoğu ilk 11’de oynayan 11 futbolcusu milli takımlarda görev alan sarı lacivertlilerde; biri Ennes Valencia olmak üzere, iki de corona virüsü testi pozitif çıkan oyuncusu var. Hem yorgunluk, hem de corona virüsü ile boğuşan teknik direktör Erol Bulut’un nasıl bir 11’le çıkacağı soru işaretlerini koruyor. Forması garanti olan tek isim kaleci Altay Bayındır gibi görünürken, Konyaspor mağlubiyeti sonrası kadroda revizyon sinyalleri veren Erol Bulut’un sürpriz tercihler yapması muhtemel. Bazı tercihlerinin ise mecburiyetten olacağı kesin. Gökhan Gönül’ün sakatlığı nedeniyle milli takımdan dönen Nazım Sangare’nin sağ bekte oynayacak olması gibi…

Corona Süper Ligi!

Ülkemizde ve dünyada pandeminin acı reçetesi artarak etkisini gösterirken futbol dünyası da bu durumdan nasibini almaya devam ediyor. Zaten binbir zorlukla oynatılan liglere, milli takım maçları da eklenince pozitif vaka sayısında patlama yaşandı. Süper Lig’de şu an, 13 takımda toplam 40’tan fazla futbolcunun testi pozitif. En fazla coronaya sahip takımlar arasında zirveyi Beşiktaş (8) çekerken, Galatasaray (5) onu takip eden ikinci ekip. Bir de bu vakalara, TFF’nin akıl dolu (!) planlaması sayesinde 21 takıma yükseltilen ligimizin sıkışık fikstürü eklenince işler iyice sarpa sarıyor. Gelecek yaza ertelenen EURO 2020 nedeniyle 16 Mayıs’ta bitmesi planlanan ligimiz için henüz 9. haftada ‘Nasıl bitecek?’ soruları sorulmaya başlandı. Ancak ‘hasta hakları’ nedeniyle corona pozitif çıkan oyuncuların isimlerini resmi olarak açıklamayan kulüplerimiz, ‘Süper Lig oynansın diye vakaları açıklamadık’ diyen yöneticilerimiz olduğu sürece bunun da bir çaresi bulunur elbet! Kulislerde dolaşan yeni iddia ise; corona sayısı artan takımların maçlarını ertelemek yerine, hükmen mağlubiyet vermek. ‘Olmaz’ demeyin, burası Türkiye…

İLGİLİ HABER Süper Lig`de 9. hafta hakemleri açıklandı