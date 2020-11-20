Riga FC’de vaka sayısı 29’a çıktı

Corona virüsü pandemisi sporda etkisini göstermeye devam ediyor. Letonya ekibi Riga FC, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, takıma yapılan corona virüsü testleri sonucunda pozitif çıkan kişi sayısının 29’a yükseldiğini duyurdu. Yapılan paylaşımda, 2 doktor, 5 antrenör ve 1 futbolcu olmak üzere 13 pozitif vaka daha çıktığını, kulüpteki pozitif sayısının da 29’a yükseldiği ifade edildi.

Letonya temsilcisi daha önce yaptığı açıklamada, 14’ü futbolcu olmak üzere 16 kişinin Covid-19 testinin pozitif olduğunu açıklamıştı.

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