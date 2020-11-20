Mesut Özil’den İslam karşıtlığı ile ilgili paylaşım

Premier Lig ekiplerinden Arsenal’de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İslamofobi ve İslam karşıtlığının Avrupa ve dünyada artış gösterdiğini, bunda da medyanın büyük rolü olduğunu söyledi. Mesut Özil, yaptığı paylaşımda “İslamofobiye ve İslam karşıtlığına onu pekiştirmeyecek şekilde yanıt vermeliyiz. Aksine onu iyilikle yatıştırmalı ve susturmalıyız” ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki futbolcu, Kur’an-ı Kerim’in Fussilet Suresi’nden de bir ayeti takipçilerine paylaştı.

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