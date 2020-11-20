Lampard ve Rooney’den demans uyarısı: ‘Bir şeylerin değişmesi gerekiyor’

Premier Lig’in ikonik isimlerinden Wayne Rooney ve Frank Lampard, son dönemde futbolda artan demans hastalığına ilişkin endişelerini dile getirdi.

Kariyerinin son adımlarını Derby County’te atan Wayne Rooney, İngiliz futbolunun gençlerin kafa topuna vurmasını yasaklayarak ABD’deki kuralı örnek almasını önerirken, Frank Lampard bu konudaki mücadeleye destek olmak için Chelsea’nin antrenman rutinlerinde değişiklik yapmayı düşündüğünü açıkladı.

İngiltere Milli Takımı’nın ve Manchester United’ın efsanesi Rooney, demanstan ölenlerin sayısı nedeniyle ciddi bir endişe duyduğunu söylerken, oğlu Kai’nin ABD’de futbol oynadığı dönemde genç takımlarda uygulanan yasağı örnek gösterdi.

“Son yıllarda bu hastalıktan ölen futbolcu sayısı çok fazla” diyen 35 yaşındaki Rooney, “Eski oyuncuların bu kadar genç öldüğünü görmek acı verici ve bunun bir parçası olabileceğini bilmek üzücü. Bu hastalıkla vefat eden insanların aileleri için üzülüyorsunuz, bu yüzden ne kadar araştırma yapılırsa o kadar iyi” ifadelerini kullandı.

“BİR ŞEYLERİN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR”

ABD’de forma giydiği dönemle ilgili örnek veren Rooney, “Büyük oğlum bir futbol takımında onuyordu ve antrenmanlarda topa kafayla vurmaları yasaktı. ‘Küçük bir çocuğa top geldiğinde nasıl kimse topa kafa vurmaz?’ diye düşünüyordum ama kimse vurmadı. Top kafalarına geldiklerinde çekildiler. Burada da benzer bir şey olabilir. Açıkçası genç insanlar bu hastalıktan ölürken gelecek neslin bunu yaşamaması için bir şeylerin değişmesi gerekiyor” dedi.

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LAMPARD: ‘UYGULANABİLİR’

Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard da bu konu üzerine ‘kafa’ yoran isimlerden. Başarılı teknik adam, antrenmanlarda futbolcuların kafa toplarından uzak durması için çalışmalarda değişiklik yapıp yapamayacakları konusunu araştırıyor.

“Sorunun ciddiyeti nedeniyle nasıl antrenman yapacağımızı düşünüyorum” diyen İngiliz antrenör, “Bunun uygulanabilir olduğunu düşünüyorum. Genç takımlarla başlamalıyız” diyerek yol haritasını gösteriyor.

Genç takım antrenmanlarına dikkat çeken Lampard, “Antrenman seviyelerini kontrol edebiliyoruz ve teknik olarak genç yaşta aşırı antrenman yapmanın ne kadar önemli olduğuna emin değilim. Şimdi bunun sağlık yönünden kritik olduğunu biliyorsak, o zaman bunu kontrol edebiliriz” şeklinde konuştu.

“Muhtemelen bu konuda araştırma yapan akıllı beyinlerin ve belki de eski oyuncuların bir araya gelmesi gerekiyor” -Frank Lampard

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“BABAM FUTBOLCU DEĞİLDİ AMA…”

İngiltere’nin 1966 Dünya Kupası’nı kazanan takımının beş oyuncusu dahil yüzlerce eski oyuncuya demans hastalığı teşhisi kondu ve 2016 yılından beri konuyla ilgili birçok çalışma yapılıyor.

Aston Villa Teknik Direktörü Dean Smith, futbolcu olmayan rahmetli babası Ron’un bu hastalığa yakalanmasının ardından yedi yıl boyunca yaşadıkları nedeniyle bunamanın etkisinin son derece farkında olan isimler arasında. Ama aynı zamanda demans ve futbol arasındaki bağın net olduğunun araştırılması gerektiğini düşünüyor.

“Araştırma çok önemli. Demansla mücadele etmiş aileleri görmek, yaşanacak en zor şeylerden biri. Daha önce babamın yaşadığı mücadeleler ve sonunda bir bakım evine gitmek zorunda kalması hakkında konuşmuştum. Futbol ve demans arasında kesinlikle bir ilişki olup olmadığını bulmalıyız. Açıkçası, babam futbolcu değildi ama aynı zamanda bunama hastasıydı.”