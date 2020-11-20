İlke Özyüksel Avrupa şampiyonu

U24 Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası’nın kadınlar finali tamamlandı. Finalde yarışan milli pentatlet İlke Özyüksel, yüzme, eskrim, binicilik ve laser run kategorilerinde gösterdiği performansla toplamda 1401 puan alarak Avrupa Şampiyonu oldu ve U24 kategorisindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

U24 Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası kadınlar kategorisinde yarışan milli sporcu Sıdal Aslan ise, U24 Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası’nda en iyi derecesini yaparak 1274 puan aldı ve kategorinin sekizincisi oldu.

“TÜM DÜNYADA ÇOK ZOR BİR YIL OLDU”

Milli pentatlet İlke Özyüksel, madalya töreni sonrası yaptığı açıklamada, şampiyon olacağına inandığını belirterek, “Tüm dünyada çok zor bir yıl oldu. Sporcular olarak bizler de bu durumdan çok etkilendik. Bugün aldığım başarı, tüm modern pentatlon camiasının bir başarısıdır. Bunu tek başıma yapmadım. Arkasında idarecilerimizden teknik ekibe kadar herkesin payı var. Şampiyonluğumu kalpleri bizlerle atan ülkemize adıyorum” şeklinde konuştu.

Polonya’da yapılan U24 Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası, yarın erkekler müsabakalarıyla devam edecek. Erkekler kategorisinde ülkemizi Buğra Ünal, Arda Selçuk, Dora Nusretoğlu ve Yunus Çalışkan temsil edecek. Şampiyonanın son günü olan pazar günü ise kadın-erkek olarak yapılacak mix yarışının ardından son bulacak.

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