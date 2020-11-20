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Fenerbahçe’nin kritik 6 haftası ve yeni yıl planı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bay geçecekleri 15. haftaya kadar oynanacak 6 mücadeleyi dekayıpsız atlatıp yeni yıla Süper Lig lideri olarak girmenin planlarını yapıyor.

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş
Güncellenme: 08:02, 20/11/2020
Haberler Fenerbahçe
Fenerbahçe’nin kritik 6 haftası ve yeni yıl planı

Fenerbahçe, yarınki Gençlerbirliği karşılaşmasından itibaren Süper Lig'de zorlu bir maratona başlayacak.

Sarı-lacivertliler bay geçeceği haftaya kadar 6 maç yapacak. Kanarya, bu 6 sınavın ikisinde evinde Beşiktaş ve Başakşehir'i ağırlayacak. Teknik Direktör Erol Bulut, özellikle bu iki güçlü rakibe karşı alınacak sonuçların, ligin gidişatına doğrudan etki edeceğini düşünüyor.

Genç çalıştırıcının “Bu 6 maçı kayıpsız atlatıp 18 puan alırsak ve yeni yıla lider girersek önümüz açılır” parolasıyla sarı-lacivertli takımı zorlu maratona hazırladığı belirtiliyor.

İLK 11 BELLİ

Erol Bulut, G.Birliği karşısına süreceği 11'i belirledi. Sakat Gökhan'ın yerine Sangare, Valencia'nın yerine de Perotti sahada olacak. Pelkas'ın ise sağ kanada çekilmesi bekleniyor. Sosa da ilk 11'e dönecek. Kanarya bugün Ankara'ya gidecek.

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