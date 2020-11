Ersun Yanal Antalyaspor ile sözleşme imzaladı

Antalyaspor’da yeni teknik direktör Ersun Yanal 3,5 yıllık sözleşme imzaladı… Tecrübeli teknik adam kendisi için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. Antalyaspor’un geleceği planladığını belirten Yanal, “Süreci doğru yönetmeye, skorlarla barışık yürümeye ihtiyacımız var. Bütün kariyerimde önem verdiğim en önemli şeylerden biri, takımların genç oyuncuları kazanmasıydı. Başkanımız ile konuştuğumuzda ilk heyecan, bu yatırımı yapması oldu. Altyapıda çok değerli bulduğum arkadaşlarım var. Hepsi önemli isimler. Böyle bir yapılanmanın içinde daha da ileri gitmek önemli. Hedef, Antalyaspor’u Avrupa’ya götürmek” dedi.

“MARKAYI YUKARI TAŞIDIYSANIZ…”

Akdeniz ekibini sürekli zirveye oynayan bir takım yapmayı istediklerini söyleyen teknik adam, “Ben sürdürülebilir başarı diyorum. Bir markayı oluşturduğunuzda, o markanın artık arka kümesi olmaz. Markayı yukarı taşıdıysanız, o marka hep orada duracaktır. Başkandan hissettiğim, bu markanın sürdürülebilir bir yarışın içinde olmasını istiyoruz. Antalyaspor’un her yıl zirvenin takımı olması, Avrupa’yı zorlaması ve örnek bir başarıya sahip olması hedefleniyor” ifadelerini kullandı.

“1,5 YILLIK BİR SÜREÇ VERİYORUZ”

Başkan Ali Şafak Öztürk ise, “Sabır her şeyden önemlisi. Ersun hoca geldi, ‘Hemen şuraya oynayacağız, buraya oynayacağız’ diye bir hedefimiz yok. Önemli olan doğru yapıyı oturtmak. Hocamızın uygularını oturtması için 1,5 yıllık bir süreç düşünüyoruz. Biz her zaman başarı istiyoruz, bu başarıyı istemiyoruz demek değil. Biz Antalyaspor’u en iyi yerlere getirmek istiyoruz ama her değişim bir süreci tekrar yenileme anlamına geliyor. Hocamızla da konuştuğumuzda, bu kulübü her sene Avrupa’ya gidebilecek bir kulüp haline getirmek istediğimizi söyledik” diye konuştu.