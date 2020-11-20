Biri kaleci, diğeri hakem! İkizlerin Süper Lig hayali…

İnegöl ilçesinde yaşayan ikiz kardeşler Gökalp ve Lara Karakayalı, sporcu kimlikleriyle öne çıkıyor. Gösterdiği başarılı performansların ardından Beşiktaş’ın U19 Takımında kaleci olarak görev yapan Gökalp ve mülakatlarda elde ettiği birincilikle hakemlik unvanını kazanan Lara, birlikte antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Futbolu çok seven ikizlerin en büyük hayali ise birlikte Süper Lig’de görev alarak, başarılarını taçlandırmak.

Pandemi nedeniyle evlerde olduklarını, şu an için bireysel antrenmanlarını gerçekleştirdiklerini kaydeden genç eldiven Gökalp Karakayalı, “Takımımla çalışma yapamıyorum, bu yüzden antrenmanlarımı evimizin yanındaki yeşil alanda gerçekleştiriyorum. İkiz kardeşim Lara ile birlikte antrenmanlar yapıyoruz, birlikte çalışıyoruz. Lara da hakemlik unvanını kazandı, Onun adına çok mutluyum. İnşallah, önümüzdeki yıllarda benim de görev aldığım bir maçımızı yönetmesini diliyorum” dedi.

“HAYALİM SÜPER LİGDE MAÇ YÖNETMEK”

Sporcu bir aileden yetiştikleri için futbola ilgi duyduğunu vurgulayan Lara Karakayalı ise, “Küçük yaşlardan beridir ikimizin maçlarını izliyordum. İnegölspor’un maçlarını takip ettim, ben de hakem olmak istedim. Mülakatlara katılarak, birinci sırada bitirdim. Sonunda hakem oldum, ikizim de beni hakemliğe hazırladı. Her gün bunun için antrenman yaptık. Mülakatlarda erkek rakiplerimi geçtim. Futbola aşığım. Futbolcu değilim ancak yönetmeyi seviyorum, Türkiye’de kadın hakem sayısı oldukça az. Ben de bu sayıyı artırarak kadınların gücünü futbolda da göstermek istiyorum. Hayalim, Süper Lig’de maç yönetebilmek ve ikizimle de aynı maçta görev almayı çok isterim” ifadelerini kullandı.