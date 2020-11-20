Beşiktaş’ın kadrosu belli oldu… Sadece dört savunmacı

Süper Lig’in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta, kritik maçın kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın açıkladığı kadroda dört tane savunma oyuncusu yer aldı.

Kritik Başakşehir maçı öncesi kadrosunda sekiz futbolcusunun corona virüsü testi pozitif çıkan Beşiktaş’ta, savunmada yaşanan sıkıntı dikkat çekti. Kadroda Fabrice N’Sakala, Valentin Rosier, Domagoj Vida, Welinton, Oğuzhan Özyakup, Ajdin Hasic ve cezalı olan Ersin Destanoğlu yer almadı.

Beşiktaş’ın 20 kişilik Medipol Başakşehir maçı kadrosu şu şekilde:

“Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Francisco Montero, Erdoğan Kaya, Rıdvan Yımaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Georges Nkoudou, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre, Atakan Üner, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vincent Aboubakar.”