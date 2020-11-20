Antonio Banderas da kulüp sahibi oluyor

Dünyaca ünlü aktör Antonio Banderas, tıpkı Ryan Reynolds ve Rob McElhenney gibi kulüp satın alan Holywood yıldızlarından biri olmaya çok yakın… Banderas, doğduğu yer olan Malaga’nın futbol takımını satın almaya hazırlanıyor.

İspanya 2. Ligi’nde mücadele eden ve ekonomik sıkıntılar çeken Malaga’nın sorunlarla baş edebilecek bir sahibe ihtiyacı olduğunu belirten Banderas “Bunca sıkıntıya rağmen şu anda takımda forma giyen futbolcular canla başla mücadele ediyor. Ancak bu kadar sorun varken bu daha ne kadar sürebilir? Kulübün sorunlarla mücadele edecek ve takımı ileriye taşıyacak birine ihtiyacı var” dedi.

Malaga’da 10 Ağustos 1960 yılında doğan Antonio Banderas, Holywood’da birçok filmde rol aldı. İspanyol aktörün en bilinen filmleri arasında Zorro, Desperado, İçinde Yaşadığım Deri, Vampirle Görüşme, Evita, 13. Savaşçı yer alıyor.

Ryan Reynolds ve Rob McElhenney, İngiltere Uluslar Ligi’nde yer alan Galler ekibi Wrexham’ı satın almıştı.