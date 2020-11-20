A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca’nın görevine son verildi

Türkiye Basketbol Federasyonu deprem etkisi yaratan bir kararla, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Tecrübeli çalıştırıcının yerine Orhun Ene’nin göreve başlaması bekleniyor. Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ufuk Sarıca ile birlikteliğimiz sona erdirilmiştir. Ufuk Sarıca ve bu görev süresince her türlü desteği veren Pınar Karşıyaka Spor Kulübü’ne teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”