Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu’nun cezasını onadı

2 maç men cezası onaylanan Ersin Destanoğlu, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek. Siyah beyazlılarda antrenmanda sakatlanan Utku Yuvakuran da olmayınca kalenin 3’üncü kaleci Emre Bilgin’e emanet edilmesi bekleniyor.

Tahkim Kurulu’nun gerçekleştirdiği olağan toplantının ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“6. E.2020/342 – K.2020/349

Fraport Tav Antalya Spor Kulübü’nün futbolcusu Adis Jahovic ile ilgili PFDK’nın 05.11.2020 tarihli E.2020-2021/280 – K.2020-2021/327 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Fraport Tav Antalya Spor Kulübü’nün futbolcusu Adis Jahovic’in rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 8.650,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2020/344 – K.2020/351

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin futbolcusu Ersin Destanoğlu ile ilgili PFDK’nın 12.11.2020 tarihli E.2020-2021/291 – K.2020-2021/377 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin futbolcusu Ersin Destanoğlu’nun, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

9. E.2020/345 – K.2020/352

Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneği’nin futbolcusu Mattias Erik Johansson ile ilgili PFDK’nın 12.11.2020 tarihli E.2020-2021/295 – K.2020-2021/378 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneği’nin futbolcusu Mattias Erik Johansson’un rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, Karar verilmiştir.”