NBA’de yeni sezon takvimi ortaya çıktı

Corona virüsü nedeniyle geçen sezon Mart ayında ara verilen ve Temmuz’da yeniden başlayan NBA’de normal sezonu takvimi değişti.

NBA yönetimi, geçen sezon Florida’da kurduğu Bubble ile sezonu sorunsuz kapatarak gelir kaybını aza indirmeyi hedeflemişti. Los Angeles Lakers’ın şampiyon olduğu Bubble’da Play-In formatını getiren NBA, 22 Aralık’ta başlayacak yeni sezonda da sürdürme kararı aldı.

PLAY-IN BU SEZON DA VAR

72 maç üzerinden oynanacak normal sezonda Batı ve Doğu’da ilk 6 takım play-off’a kalacak. 7, 8,9 ve 10. sıradaki takımlar ise Play-In oynayacak.

7 ile 8. takımların kazananı play-off’a kalacak, kaybeden ise 9 ile 10. sıradaki takımın kaybedeni ile oynayacak. Bu karşılaşmayı kazanan takım da play-off’a kalan 8. takım olacak. Bu maçlar 18-21 Mayıs tarihleri arasında oynanacak.

Play-off’un 22 Mayıs’ta başlayıp 22 Temmuz 2021’de sona erecek olan NBA’de 5-10 Mart arasında All-Star Hafta Sonu düzenlenecek. Bu organizasyona katılmayan oyuncuşlar 4-11 Mart arasında dinlenme fırsatı yakalayacak.

NBA’in resmi web sitesinde açıklandığı üzere, geçici NBA sezon takvimi şu şekilde olacak:

11-19 Aralık 2020: Hazırlık maçları

22 Aralık 2020 – 4 Mart 2021: Normal sezonun ilk yarısı

5-10 Mart 2021: All-Star tatili

11 Mart – 16 Mayıs 2021: Normal sezonun ikinci yarısı

18-21 Mayıs 2021: Play-In turnuvası

22 Mayıs – 22 Temmuz 2021: 2021 NBA play-offları