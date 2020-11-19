Messi için bardağın son damlası… ‘Her sorunun kaynağı olmaktan bıktım’

Arjantin ile Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde mücadele eden Lionel Messi, salı gecesi İspanya’ya döndü.

Barcelona Havaalanı çıkışında taraftarlara imza dağıtan Arjantinli oyuncu, Antoine Griezmann’ın amcası ve eski menajerinin Fransız oyuncunun başarısızlığından dolayı kendisini suçlamasıyla ilgili yöneltilen sorulara, “Barcelona’da her zaman her sorunun kaynağı olarak görülmekten artık bıktım. Ve üstesinden gelmek için…” ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki oyuncu milli takımdayken hakkında çıkan vergi haberleri ile ilgili sorulara da sinirli şekilde cevap verdi. Lionel Messi, “15 saatlik bir uçuştan dönüyorum ve vergi dairesi tarafından bekletiliyorum. Bu delilik” dedi.

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“MESSI HER ŞEYİ KONTROL EDİYOR”

Antoine Griezmann’ın eski menajeri Eric Olhats, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; “Griezmann, Messi’nin her şeyi kontrol ettiği bir yere geldi. O bir hükümdar ve Griezmann’ın gelmesini iyi karşılamadı. Oyuncum onunla bir sorunu olmadığını defalarca söyledi ama tersini hiç duymadım. Barça’da ya Messi’yle birliktesindir ya da onun karşısındasındır” sözlerini kullanmıştı.

Messi’nin bu çıkışı İspanya’da artık huzursuz olduğu ve ayrılmak için gün saydığı yorumlarına neden oldu.

‘AYRILIĞA ARTIK HAZIRIZ’

La Liga Başkanı Javier Tebas, geçtiğimiz günlerde Lionel Messi’nin İspanya’dan ayrılma ihtimaline hazır olduklarını söylemişti.

Lionel Messi, 13 yaşında katıldığı Barcelona’dan geçtiğimiz Ağustos ayında ayrılmak istemiş ancak 700 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi nedeniyle takımda kalmıştı. Arjantinli yıldız daha sonra Ekim ayında istifa eden kulüp başkanı Josep Maria Bartomeou ile anlaşmazlığa düşmüştü.