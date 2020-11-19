Manchester City’de Pep Guardiola rüyası 2 yıl daha sürecek!

2016 yılından beri Manchester City’nin teknik direktörlük koltuğunda oturan 49 yaşındaki Pep Guardiola, 2 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

Manchester City’ye imza attıktan sonra kulübün oyun stilinde büyük değişimler yaratan ve birçok rekora imza atan Guardiola, 245 maçın 181’ini kazanarak yüzde 73.87’lik galibiyet oranına sahip.

2008 yılında adım attığı teknik direktörlük kariyerinde Barcelona’da 4 yıl, Bayern Münih’te 3 yıl geçiren Guardiola’nın, 5. yılına yaklaştığı Manchester City en uzun süre görev yaptığı takım oldu.

Başarılı çalıştırıcı bu sözleşme ile Manchester City’de en uzun süre görev yapan (6 yıl) Joe Mercer’i geride bırakabilir.

İmza sonrası açıklama yapan Başkan Khaldoon Mubarak, “Guardiola’nın tutkusu ve zeki yaklaşımı artık oynadığımız futbolun dokusuna ve kültürümüze işledi. Hem sahada, hem de saha dışında elde edilecek çok şey olduğu görüşünde birleşmemizden dolayı çok mutluyum” dedi.

İspanyol teknik adam ise şu ifadeleri kullandı:

“Manchester City’ye geldiğimden berni kulüpte ve şehirde insanlar tarafından çok hoş karşılandım. O zamandan beri birlikte çok şey başardık, golle attık maçlar ve şampiyonluklar kazandık ve hepimiz bu başarıdan gurur duyuyoruz. Bu tür bir desteğe saihp olmak, her antrenörün sahip olmak isteyeceği bir şey.”

GUARDIOLA’NIN KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerindeki 11 yılda 29 önemli şampiyonluk yaşayan Guardiola, Barcelona’daki 4 yılında 14 büyük kupa kazandı. Ardından 2013’te Bayern Münih’te göreve gelen İspanyol teknik adam, Bavyeralıların oyun tarzında devrim yaratırken özgeçmişine 7 kupa daha ekledi.

City’deki ilk yılının ardından 2017-18 sezonunda kulüp tarihinin en iyi başarısını yaklayarak 100 puanla şampiyon olarak Premier Lig’de birçok rekoru da kırmayı başardı.

2018-19’da Premier Lig, FA Cup, Lig Kupası ve Community Shield’ı kazanan Manchester City, Premier Lig’de topladığı 98 puanla şampiyonluk ipini göğüslerken son 10 yılda üst üste ikinci şampiyonluk yaşayan ilk takım oldu.