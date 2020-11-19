Klay Thompson’dan kötü haber! Bu sefer de aşil tendonu koptu

NBA takımlarından Golden State Warriors‘a sezon başlamadan önce yıldızı Klay Thompson'dan çok kötü bir haber geldi…

2019 NBA Finalleri'nde diz bağlarını koparttığı için geçtiğimiz sezon hiçbir maçta forma giyemeyen ve bu sezon sahalara geri dönmeye hazırlanan Klay Thompson, antrenman sırasında sakatlık yaşamıştı.

SAĞ AYAK AŞİL TENDONU

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre bugün kontrollerden geçen yıldız oyuncunun sağ ayak aşil tendonunu koparttığı ve sezonu kapattığı belirlendi.

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Geçtiğimiz sezon çapraz bağ sakatlığı nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan 30 yaşındaki Amerikalı kariyerinin ikinci büyük şokunu yaşarken kendisinden gelen kötü haber hayranları tarafından da büyük üzüntüyle karşılandı.

2019 yazında Warriors‘la 5 yıl için 190 milyon dolarlık bir kontrat imzalayan Klay Thompson, kopmanın cinsini öğrendikten sonra tam olarak iyileşmeyi bekleyeceğini söyledi. Klay Thompson’ın sezonu kapatmasının en büyük nedeni tekrardan rehabilitasyon sürecinde sorun yaşamamak istemesi olduğu belirtiliyor.