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Fenerbahçe’nin kaçıran ikilisi: Samatta ve Cisse

Samatta ile Cisse, şu ana dek 10 net pozisyondan yararlanamadı. Bu alanda ligin zirvesinde yer almaları Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’u kara kara düşündürüyor.

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş
Güncellenme: 10:30, 19/11/2020
Haberler Fenerbahçe
Fenerbahçe’nin kaçıran ikilisi: Samatta ve Cisse

Sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan ve bu doğrultuda zirve yarışı veren Fenerbahçe'de golcü isimlerin düşüşü dikkat çekiyor. Yeni transferler Mbwana Samatta ile Papiss Cisse gol kaçırma konusunda birbirleriyle yarışıyor. İki yıldız isim ligde şu ana dek 10 net gol pozisyonundan yararlanamadı. Cisse'ye göre daha çok forma şansı bulan Samatta, ligde son 4 haftadır suskun ve 5 kez de kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonu harcadı. Tanzanyalı, 1.2 gibi oldukça düşük bir şut yüzdesine sahip ve sadece 2 gol attı.

Cisse de 5 kez net pozisyonda topu ağlarla buluşturamadı. Senegalli yıldızın da isabetli şut yüzdesi çok düşük: 0.8. 5 maçta forma giyen ve 1 gol, 1 asistle oynayan tecrübeli forvet, dripling istatistiğinde de sıfır çekti. Cisse ayrıca ligde 2 haftadır boş geçiyor. Bu iki futbolcu, Süper Lig'de ‘Gol kaçırma' alanında zirvede yer alıyor.

PEROTTI, GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA İLK 11’DE

Roma’dan transfer edilen Arjantinli yıldız Diego Perotti, sakatlıktan tamamen kurtuldu. Her geçen gün fizik ve kondisyon anlamında yükselişe geçen tangocu, Gençlerbirliği deplasmanında sahada olacak. Teknik Direktör Erol Bulut, yıldız ismi ilk 11'de oynatmayı planlıyor. Perotti, Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında 84 dakika sahada kalmıştı.

Fenerbahçe Mbwana Samatta Papiss Cisse süper lig