SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Fenerbahçe’de bir futbolcu daha pozitif çıktı

Fenerbahçe Kulübü, Gençlerbirliği maçı öncesi resmi sitesinden yaptığı açıklamada bir futbolcunun daha corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Güncellenme: 23:28, 19/11/2020
Haberler Fenerbahçe
Fenerbahçe’de bir futbolcu daha pozitif çıktı

Fenerbahçe’de Gençlerbirliği maçı öncesi bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı. Fenerbahçe Futbol Takımı’nda 1 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Gençlerbirliği maçına yönelik yapılan rutin Kovid-19 testlerinde 1 oyuncunun sonucu pozitif çıkmıştır. Daha önce milli takımında pozitif olan yabancı oyuncumuz ile birlikte sayı 2’ye yükselmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Kovid-19’a yakalanan oyuncunun izolasyona alındığı ve karantina sürecinin başladığı aktarıldı.