Corona tedavisi gören Reşit Karabacak hayatını kaybetti

Türk güreşine yaşattığı başarılarla damga vuran camianın önemli isimlerinden Reşit Karabacak, 66. yaşında hayata veda etti. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybeden Karabacak, bugün Bursa’da kılınacak ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Babasının güreşçi olmasına karşı çıkmasına rağmen ‘pehlivan’ oldu. Minder pehlivanlar gibi güreşen Karabacak, sayısını tam olarak kendisinin bile bilmediği ama “500’e yaklaştım” dediği sayıda milli oldu.

1973 yılında İzmir’de mindere adım atan Türk güreşinin efsanesi, Erzurum’da doğup Balkanlar’da madalya kazanmaya kadar giden hayatında hiç Olimpiyat madalyası kazanamasa da Türk güreşinde adını sayılı atletler arasına yazdırmayı başardı.

AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA GÜMÜŞ VE BRONZ

Güreşe başlamasından henüz 4 yıl geçmişti ki Bursa’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda 74 KG’de gümüş madalya kazandı. Bir yıl sonra Sofya’da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nden Pyotr Marta’ya yine takılan Reşit Karabacak bu kez de bronz madalyayı boynuna geçirmişti.

Belki de güreş tarihinde kendisi kadar sıklet değiştiren sporcu olmamasına rağmen Karabacak, 68’de güreşti, 100’de de… 68, 74, 82, 90 ve 100 olmak üzere 5 sıklette mindere çıkan Karabacak, Akdeniz Oyunları’nda ik kez altın madalya kazandı. 1983’te 82 KG’de Kazablanka’da şampiyon olan Reşit Karabacak’ı havalimanında binlerce kişi karşılaşmıştı.

EMEKLİLİĞİNİ BURSA’DA GEÇİRDİ

Güreşmeyi bıraktıktan sonra kısa süreli antrenörlük yapan Reşit Karabacak, 1998’de antrenörlüğü bırakıp Bursa’ya yerleşti.

Güçlü fiziğiyle evinin bahçesinde vakit geçiren, odun kıran ve onları taşıyan, birçok hayvana bakan Karabacak, ne yazık ki dünyayı esir alan coronaya yakalandı. Bursa’da tedavi gören efsane güreşçi 66 yaşında tedavi sırasında kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu.

Reşit Karabacak’ın vefatıyla ilgili Güreş Federasyonu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Minderde kazandığı başarılarla Türkiye’ye büyük mutluluk yaşatan Avrupa şampiyonu ve milli takım antrenörü Reşit Karabacak, Covid-19 tedavisi gördüğü Bursa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Türk güreşinin önemli isimlerinden 66 yaşındaki Karabacak, güreşe İzmir’de 19 yaşındayken başladı.

Karabacak, ilk şampiyonluğunu da güreşe başladıktan 1 yıl sonra, serbest stilde Balkan birinciliği ile elde etti. Sonrasında Akdeniz ve Avrupa şampiyonu olan Karabacak, dünya şampiyonalarında da elde ettiği başarılarla Türkiye’nin gururu oldu.

Karabacak, sporu bıraktıktan sonra milli güreş takımının antrenörü olarak görev yaptı. Bir süre önce Covid-19 hastalığına yakalanan Karabacak geçtiğimiz gece de kalp krizi geçirdi. Durumu günden güne ağırlaşan şampiyon güreşçi daha fazla direnemedi ve hayatını kaybetti. Türk güreşine büyük hizmetleri dokunan Reşit Karabacak’a Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm güreş camiasına başsağlığı dileriz.”

Reşit Karabacak’ın cenazesinin bugün Bursa Merkez Dikkaldırım Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi.